Инфляция снова ускорилась: почему это надолго и как реально сдержать рост цен

Апрельские показатели инфляции в Украине продемонстрировали тревожную тенденцию к ускорению, что свидетельствует о переходе от точечного подорожания к системному росту цен. Поскольку текущая ценовая динамика носит преимущественно затратный характер, вызванный подорожанием топлива, электроэнергии и логистики, исключительно монетарных инструментов для стабилизации экономики уже недостаточно. Об этом пишет заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Тревожный сигнал: инфляция снова ускоряется

Апрельские показатели инфляции стали тревожным сигналом для экономической политики. После периода некоторого замедления ценовой динамики инфляция вновь начала ускоряться. В апреле 2026 года потребительские цены выросли на 1,4% по сравнению с мартом, а в годовом исчислении — на 8,6%. Базовая инфляция составила 0,9% за месяц и 7,6% в годовом исчислении. Это означает, что инфляционное давление уже не ограничивается отдельными волатильными товарами, а постепенно проникает в более широкий круг цен.

Лидеры роста цен: продукты питания и транспорт

Наибольший вклад в апрельский рост цен внесли продукты питания, топливо и транспорт. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,9%, а в годовом исчислении — на 9,6%.

Особенно резко выросли цены на хлеб и хлебопродукты — +5,2% за месяц и +16,8% за год; рыба и рыбные продукты — +20,6% в годовом исчислении; подсолнечное масло — +17,1%; мясо и мясопродукты — +13,2%. В то же время овощи оставались дешевле, чем в прошлом году, на 14,3%, а сахар — на 10,7%.

Отдельно следует выделить транспорт. Цены в этой группе выросли на 4,7% за месяц и на 19,1% в годовом исчислении. Топливо и смазочные материалы подорожали на 7,9% за месяц и на 36,1% за год. Транспортные услуги подорожали на 6,2% за месяц и на 20,1% в годовом исчислении. Это уже не просто статистика — это прямой канал переноса затрат в цены почти всех товаров и услуг.

Расходный характер инфляции: почему не работают классические инструменты

Ключевая особенность апрельской инфляции заключается в том, что её нельзя объяснить лишь чрезмерным потребительским спросом. Национальный банк прямо указывает, что главным фактором ускорения инфляции стало подорожание топлива на фоне роста мировых цен на нефть, а также увеличение расходов бизнеса на логистику, электроэнергию и заработную плату.

Это принципиальный момент. Если инфляция вызвана в первую очередь расходами, то ее невозможно эффективно сдержать лишь с помощью дорогих денег. Высокая учетная ставка может сдерживать спрос, но она не удешевляет топливо, не восстанавливает энергетику, не уменьшает логистические расходы и не увеличивает предложение продовольствия. Напротив, чрезмерно жесткая монетарная политика в таких условиях рискует дополнительно подавлять кредитование, инвестиции и производство.

Нынешняя инфляция особенно болезненно сказывается на населении, поскольку растут цены на товары повседневного спроса. Подорожание хлеба, круп, рыбы, мяса, масла, транспортных услуг и топлива напрямую ударяет по домохозяйствам с низкими и средними доходами. Для них инфляция — это не макроэкономический индикатор, а ежедневное сокращение реальной покупательной способности.

В апреле также выросли цены на рестораны и гостиницы — на 1,8% за месяц и на 13,9% в годовом исчислении, а амбулаторные услуги подорожали на 13,9% в годовом исчислении. Это свидетельствует о том, что инфляция постепенно выходит за пределы энергетики и продовольствия и переходит в сектор услуг.

Прогноз регулятора: впереди длительный период напряженности

Национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2026 году может ускориться до 9,4% к концу года, а снижение до 6,5% ожидается лишь в конце 2027 года, с возвращением к целевому показателю в 5% в 2028 году. НБУ также прогнозирует сохранение учетной ставки на уровне 15% до II квартала 2027 года. Это означает, что Украина вступает в период длительной инфляционной напряженности. Она будет обусловлена не только монетарными факторами, но и войной, энергетическими рисками, высокими затратами бизнеса, логистикой, импортной зависимостью и структурными дисбалансами экономики.

Стратегия ценовой стабильности: что должно делать государство

Антиинфляционная политика не должна сводиться лишь к высокой учетной ставке. Украине нужна более широкая стратегия ценовой стабильности.

Во-первых, необходимо сокращать расходы производителей: энергетическая устойчивость, удешевление логистики, поддержка внутреннего производства товаров жизненно важной важности и развитие конкуренции должны стать частью антиинфляционной политики.

Во-вторых, необходимо укрепить продовольственную безопасность. Резкие колебания цен на крупы, хлеб, овощи, мясо и масло свидетельствуют о том, что аграрная политика должна быть увязана с политикой ценовой стабильности.

В-третьих, необходима более активная роль банковской системы в кредитовании производства, а не только в обслуживании государственного долга и высокодоходных безрисковых инструментов. Без кредитования бизнеса инфляция затрат превратится в стагфляционный риск: цены будут расти, а у производства не будет ресурсов для расширения.

В-четвертых, денежно-кредитная политика должна быть более гибкой. Если причины инфляции кроются в сфере энергетики, логистики, импорта и предложения, то ставка не может быть единственным инструментом реагирования.

Апрельская инфляция — это предупреждение. Украинская экономика сталкивается не просто с очередным ростом цен, а с риском закрепления затратной инфляции. Она формируется на стыке войны, дорогого топлива, энергетических ограничений, высоких логистических затрат, дефицита рабочей силы и слабого внутреннего производства.

Поэтому реакция государства должна быть не только монетарной, но и структурной. Украине нужна политика, которая одновременно сдерживает инфляционные ожидания, поддерживает производство, снижает затраты бизнеса, расширяет предложение товаров и защищает покупательную способность граждан.

В противном случае борьба с инфляцией превратится в борьбу с последствиями, а не с причинами.