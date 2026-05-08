НБУ назвал причины ускорения инфляции в апреле

В апреле 2026 года инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Главным фактором ускорения инфляции оставалось подорожание горючего на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года. Основной причиной отклонения общей инфляции от прогноза были более существенные шоки предложения отдельных сырых продуктов питания.

В то же время базовая инфляция превысила прогнозную траекторию из-за усиления давления со стороны издержек бизнеса. Повышение заработных плат, подорожание горючего и соответствующее увеличение расходов на логистику и другие транспортные услуги обусловили рост цен на услуги и непродовольственные товары.

Горючее

Инфляция горючего существенно ускорилась до 36,1% г/г. По данным НБУ, продолжалось удорожание всех видов горючего, прежде всего дизеля и автомобильного газа. Несмотря на определенное снижение мировых цен на нефть в середине месяца, коррекция розничных цен была сдержана из-за инерционности ценообразования, а также влияния значительных запасов, сформированных по ценовому пику и законтрактованных по более высоким ценам объемов.

Административно регулируемые цены

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились — до 9,4% г/г. Такая динамика обусловлена дальнейшим подорожанием проезда в городском маршрутном, пригородном и междугородном транспорте, прежде всего из-за подорожания горючего. Кроме того, основные почтовые операторы повысили стоимость услуг.

Сырые продукты

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания незначительно замедлились до 8,3% г/г. В апреле рост цен на сырые продукты незначительно притормозил. В частности, дальше медленнее дорожала свинина благодаря увеличению предложения импортной продукции.

Овощи борщового набора оставались более чем вдвое дешевле, чем в прошлом, из-за активной распродажи запасов из необорудованных хранилищ в условиях теплой погоды. Рост цен на огурцы замедлился из-за увеличения предложения от украинских тепличных комбинатов на фоне сдержанного спроса.

В то же время, цены на помидоры росли быстрее, чем ожидалось, из-за недостаточных объемов внутреннего производства. В результате низкого урожая ускорились темпы роста цен на крупы, прежде всего гречку и пшено.

Базовая инфляция

Базовая инфляция существенно ускорилась до 7,6% г/г. Увеличение расходов бизнеса на логистику, электроэнергию и зарплаты обусловило существенное ускорение инфляции услуг до 13,3% г/г. В дальнейшем ускорялось подорожание транспортных услуг, в частности, такси, грузовых перевозок, техобслуживания авто и курсов водителей. Также быстрее росла стоимость услуг ресторанов, парикмахерских, кинотеатров, маникюра.

Рост цен на обработанные продукты питания незначительно ускорился до 10,2% г/г. Подсолнечное масло дорожало быстрее из-за повышения цен переработчиками на фоне дефицита предложения подсолнечника, хлеб — из-за роста стоимости сырья и логистики в результате удорожания горючего, а рыба и морепродукты — в результате удорожания импорта из ЕС, повышения цен на горючее и сопутствующих энергетических затрат.

В то же время темпы роста цен на кондитерские изделия притормозили благодаря рекордно низким ценам на какао-сырье и стабильно ниже, чем в прошлом, ценам на сахар. Также медленнее дорожала молочная продукция. В частности, второй месяц подряд дешевело сливочное масло из-за избытка предложения на фоне низкого экспорта.

Цены на непродовольственные товары вернулись к росту (0,3% г/г) на фоне переноса более высоких затрат на логистику.

Прогноз

НБУ ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню, но ускорится во втором полугодии (до 9,4% в конце года) в результате усиления давления на производственные затраты предприятий, в частности из-за прямых и вторичных эффектов от подорожания энергоресурсов, ослабления курса гривны под влиянием рыночных зарплат.

Согласно апрельскому прогнозу НБУ инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения в 2027 году. Монетарная политика Нацбанка направлена на приведение инфляции в цели 5% на горизонте политики.

«В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов принять дополнительные меры по сдерживанию инфляции», — подчеркнул регулятор.