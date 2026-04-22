22 апреля 2026, 10:02 Читати українською

ЕЦБ будет анализировать инфляцию с помощью ИИ

Европейский центральный банк интегрировал инструменты ИИ в процесс анализа инфляции, пытаясь адаптироваться к растущей экономической и политической неопределенности. Новый подход позволяет не только прогнозировать базовый сценарий, но и оценивать риски отклонения инфляции в реальном времени, пишет Incrypted.

Европейский центральный банк интегрировал инструменты ИИ в процесс анализа инфляции, пытаясь адаптироваться к растущей экономической и политической неопределенности.

«В условиях растущей экономической и политической неопределенности цены могут изменяться быстрее и резче».

Традиционно монетарная политика ориентируется на базовый прогноз инфляции, однако все большее значение приобретает оценка рисков — насколько фактические показатели могут отклониться от ожиданий.

Как работает модель ИИ

ЕЦБ использует модель машинного обучения на базе лису с квантильной регрессией (QRF), которая выполняет две функции:

  • формирует прогноз инфляции;
  • оценивает риски отклонения от базового сценария.

В отличие от классических моделей новый подход учитывает значительно больше экономических показателей, способен выявлять сложные и нелинейные зависимости и анализирует динамику в режиме реального времени.

«Модели машинного обучения способны выявлять очень сложные закономерности в данных, которые традиционные экономические модели часто игнорируют», — отметили в ЕЦБ.

Особенно эффективной система оказалась после пандемии, когда сигналы от экономических индикаторов стали противоречивыми:

Практические результаты и роль для инвесторов

Модель уже интегрирована в процесс подготовки решений по монетарной политике с конца 2022 года. В 2025 году она показала способность точно определять риски, в частности, предусмотрела превышение фактической инфляции над прогнозами на 20 базисных пунктов в отдельных кварталах.

Кроме прогнозирования система помогает определять ключевые драйверы инфляции. К примеру, рост зарплат, ожидание цен и стоимость импорта.

«Эти новые инструменты будут играть все большую роль в прогнозировании, мониторинге экономических тенденций и принятии решений монетарной политики», — говорится в сообщении.

Для инвесторов это означает:

  • более быструю реакцию регуляторов на инфляционные риски;
  • повышение точности макроэкономических прогнозов;
  • возрастание роли ИИ в управлении финансовыми рынками.
Роман Мирончук
JWT
JWT
22 апреля 2026, 10:07
ШІ: інфляція 2%

ЄС: так в реальності більше

ШІ: Так, ви праві. Ось деякі рекомендації як можна покращити результати…
