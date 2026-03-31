Баффет заявил, что слишком рано продал акции Apple

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

Баффет заявил, что слишком рано продал акции Apple

Бывший глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет уверяет, что готов вновь массово скупать акции Apple в случае снижения их стоимости. Громкие заявления о доверии к производителю iPhone звучат на фоне того, что в прошлом году его компания зафиксировала прибыль и ликвидировала долю в техногиганте на колоссальную сумму. Об этом сообщает Benzinga 31 марта.

Бывший глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет уверяет, что готов вновь массово скупать акции Apple в случае снижения их стоимости.

Публичные восторги после массовой распродажи

Во вторник Баффет выступил в эфире финансовой программы CNBC «Squawk Box». В своем комментарии он щедро раздавал комплименты генеральному директору Apple Тиму Куку. Баффет предположил, что нынешний руководитель даже превзошел покойного соучредителя Стива Джобса. Назвав продукты компании «выдающимися», он заявил о полной уверенности в ее будущем.

Комментируя ликвидацию активов на сумму 100 миллиардов долларов в прошлом году, Баффет осторожно заявил: «Я продал Apple слишком рано», но сразу же уточнил, что не жалеет об этом решении. Несмотря на беспрецедентное сокращение доли, он подчеркнул, что акции производителя электроники остаются «крупнейшей единичной инвестицией» его конгломерата. Отдельно инвестор затронул тему антимонопольного регулирования: по его мнению, правительство США не будет вводить жестких правил против корпораций уровня Apple (так называемого Big Tech), поскольку законодатели сами являются пользователями этих продуктов и не захотят их «уничтожать».

Состояние портфеля и структурные изменения в Berkshire

Впрочем, реальные финансовые действия фонда выглядят иначе. Начиная с 2024 года, Berkshire Hathaway методично сокращает свою долю в Apple. В третьем квартале конгломерат в очередной раз сократил позицию, оставив на балансе 238 212 764 акций, и параллельно открыл новую позицию в ценных бумагах материнской компании Google — Alphabet Inc. Тем не менее, Apple по-прежнему составляет около 23% инвестиционного портфеля Berkshire. По официальной версии, сохранение этой позиции объясняется мощными денежными потоками компании, программами выкупа собственных акций (байбэками) и стабильным ростом, что якобы соответствует стратегии Баффета.

На предыдущих встречах Баффет неоднократно использовал подобную риторику в отношении Тима Кука. В частности, на ежегодном собрании акционеров в 2025 году он сказал: «Мне несколько неловко признавать, что Тим Кук заработал для Berkshire гораздо больше денег, чем я когда-либо зарабатывал для компании». Он также добавил: «Никто, кроме Стива, не смог бы создать Apple, но никто, кроме Тима, не смог бы развить ее так, как это произошло».

Тем временем в самой Berkshire Hathaway произошли кардинальные изменения в руководстве. В начале 2026 года генеральным директором конгломерата официально стал Грег Абель. Корпорация сталкивается с внутренними проблемами: финансовый отчет за 2025 год зафиксировал общее снижение инвестиционной прибыли и прямые расходы на обесценение активов, связанные с позициями в продовольственном гиганте Kraft Heinz и нефтегазовой компании Occidental Petroleum.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
