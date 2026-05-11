Трамп пока передумал вводить 25% пошлины на машины из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп отказался от немедленного повышения пошлин на автомобили из Европы. Хотя еще на прошлой неделе он заявлял о намерении увеличить тариф с 15 до 25%, этого не произошло, а дедлайн для заключения торгового соглашения перенесли до 4 июля, пишет Сarscoops.

Новые тарифы Трампа

Трамп объяснял возможное повышение тем, что Европейский Союз вроде бы не выполняет условия согласованной торговой договоренности. Новые тарифы должны были начать действовать уже на этой неделе и касались легковых автомобилей и грузовиков, импортируемых в США из Европы.

Впрочем, после телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен американский лидер сменил позицию. В соцсетях он заявил о «очень хорошем разговоре» и согласился отложить повышение тарифов ко Дню независимости США. При этом Трамп предупредил, что в случае провала переговоров пошлины могут «немедленно возрасти до более высоких уровней».

В Еврокомиссии подтвердили, что стороны продолжают работать над соглашением. Урсула фон дер Ляен заявила, что прогресс по снижению тарифов уже есть, а завершить переговоры могут в начале июля.

Параллельно администрация Трампа получила еще один удар в судах. Суд международной торговли США признал незаконным новый глобальный тариф в 10%, который ввел Белый дом по Section 122 Trade Act 1974 после предварительного поражения в Верховном суде. Суд пришел к выводу, что эта норма не дает президенту права вводить масштабные торговые ограничения в нынешних экономических условиях.

Напомним

Минфин писал, что Япония и Южная Корея готовятся реализовать масштабные инвестиционные обязательства перед США на общую сумму $900 млрд. Это стало результатом договоренностей с президентом Дональдом Трампом, который в прошлом году согласился ограничить пошлины для этих стран на уровне 15% в обмен на колоссальные вливания в американскую экономику.