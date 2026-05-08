США, Европа и Япония живут с долгом, превышающим 100% ВВП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2026, 11:35 Читати українською

США, Европа и Япония живут с долгом, превышающим 100% ВВП

Мировой государственный долг почти сравнялся с объемом мировой экономики, но ситуация в разных странах сильно различается. Часть развитых стран резко увеличила долг, тогда как некоторые развивающиеся страны смогли его сократить. Об этом сообщает Visual Capitalist 8 мая.

Что такое государственный долг

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Развитые страны

В развитых странах долг в среднем вырос с 76% до 110% ВВП. В США, Франции и Великобритании он превысил 100% ВВП и составляет 125%, 117% и 103% соответственно. Самый высокий показатель у Японии — около 230% ВВП. Такие уровни объясняются старением населения, хроническим дефицитом бюджетов и масштабными антикризисными программами.

Развивающиеся рынки

В странах с развивающимися рынками средний долг вырос с 41% до 73% ВВП. В Китае долг подскочил с 26% до 96% ВВП, заметный рост также произошел в Бразилии и Южной Африке. В то же время Турция и Саудовская Аравия смогли снизить долг к ВВП, показав, что в условиях более жесткой бюджетной политики консолидация все еще возможна.

Рівень держборгу розвинених країн перевищив 100% ВВП

Предупреждение МВФ о дальнейшем росте долга

Международный валютный фонд ожидает, что к 2029 году глобальный государственный долг может достичь около 100 % ВВП, что станет самым высоким показателем за послевоенный период. Значительную часть этого роста обеспечат США и Китай, где государственные финансы по-прежнему находятся под особым давлением. На динамику долга также влияют высокие процентные ставки, увеличение расходов на оборону и усиление геополитической напряженности. По оценкам МВФ, десятки стран уже находятся в долговом кризисе или близки к нему, даже если их долг как доля ВВП ниже, чем у развитых экономик.

Ситуация с государственным долгом Украины

По состоянию на конец марта 2026 года общий государственный и гарантированный долг Украины составляет около 9,2 трлн грн (примерно 211 млрд долларов). Около трех четвертей этой суммы — внешние заимствования у правительств других стран и международных финансовых институтов, остальное — внутренние облигации в гривне.

За март долг в гривне немного вырос, но в долларах даже сократился из-за изменения курса. В то же время условия обслуживания долга стали более мягкими: средняя процентная ставка снизилась, а средний срок погашения увеличился, что снижает краткосрочную нагрузку на бюджет.

Что такое государственный долг и как он формируется

Государственный долг — это все займы, которые государство взяло и ещё не вернуло (вместе с процентами).

Он возникает тогда, когда расходы бюджета превышают доходы, и правительство покрывает эту разницу за счет заимствований — продает облигации, берет кредиты у банков, других стран или международных организаций.

Читайте также: В 2026 году Украину ждут два пика долговых выплат. Аналитик показал, когда придется платить больше всего

Если дефицит повторяется из года в год, старые долги погашаются за счет новых займов, и общая сумма долга постепенно растет.

Почему это важно

Чем выше долг и дороже заимствования, тем меньше у правительств возможностей реагировать на кризис, поддерживать экономику или инвестировать в инфраструктуру. Страны с уже высоким долгом вынуждены сокращать расходы или повышать налоги, чтобы удержать финансы под контролем. Для инвесторов это означает более высокие риски по государственным облигациям, более высокие ставки и большую вероятность резких колебаний на рынках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами