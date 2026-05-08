США, Европа и Япония живут с долгом, превышающим 100% ВВП

Мировой государственный долг почти сравнялся с объемом мировой экономики, но ситуация в разных странах сильно различается. Часть развитых стран резко увеличила долг, тогда как некоторые развивающиеся страны смогли его сократить. Об этом сообщает Visual Capitalist 8 мая.

Развитые страны

В развитых странах долг в среднем вырос с 76% до 110% ВВП. В США, Франции и Великобритании он превысил 100% ВВП и составляет 125%, 117% и 103% соответственно. Самый высокий показатель у Японии — около 230% ВВП. Такие уровни объясняются старением населения, хроническим дефицитом бюджетов и масштабными антикризисными программами.

Развивающиеся рынки

В странах с развивающимися рынками средний долг вырос с 41% до 73% ВВП. В Китае долг подскочил с 26% до 96% ВВП, заметный рост также произошел в Бразилии и Южной Африке. В то же время Турция и Саудовская Аравия смогли снизить долг к ВВП, показав, что в условиях более жесткой бюджетной политики консолидация все еще возможна.

Предупреждение МВФ о дальнейшем росте долга

Международный валютный фонд ожидает, что к 2029 году глобальный государственный долг может достичь около 100 % ВВП, что станет самым высоким показателем за послевоенный период. Значительную часть этого роста обеспечат США и Китай, где государственные финансы по-прежнему находятся под особым давлением. На динамику долга также влияют высокие процентные ставки, увеличение расходов на оборону и усиление геополитической напряженности. По оценкам МВФ, десятки стран уже находятся в долговом кризисе или близки к нему, даже если их долг как доля ВВП ниже, чем у развитых экономик.

Ситуация с государственным долгом Украины

По состоянию на конец марта 2026 года общий государственный и гарантированный долг Украины составляет около 9,2 трлн грн (примерно 211 млрд долларов). Около трех четвертей этой суммы — внешние заимствования у правительств других стран и международных финансовых институтов, остальное — внутренние облигации в гривне.

За март долг в гривне немного вырос, но в долларах даже сократился из-за изменения курса. В то же время условия обслуживания долга стали более мягкими: средняя процентная ставка снизилась, а средний срок погашения увеличился, что снижает краткосрочную нагрузку на бюджет.

Что такое государственный долг и как он формируется

Государственный долг — это все займы, которые государство взяло и ещё не вернуло (вместе с процентами).

Он возникает тогда, когда расходы бюджета превышают доходы, и правительство покрывает эту разницу за счет заимствований — продает облигации, берет кредиты у банков, других стран или международных организаций.

Если дефицит повторяется из года в год, старые долги погашаются за счет новых займов, и общая сумма долга постепенно растет.

Почему это важно

Чем выше долг и дороже заимствования, тем меньше у правительств возможностей реагировать на кризис, поддерживать экономику или инвестировать в инфраструктуру. Страны с уже высоким долгом вынуждены сокращать расходы или повышать налоги, чтобы удержать финансы под контролем. Для инвесторов это означает более высокие риски по государственным облигациям, более высокие ставки и большую вероятность резких колебаний на рынках.