Украинцам по-новому начали начислять «Национальный кэшбек»

В Украине начались выплаты в рамках государственной программы «Национальный кэшбэк». Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Сколько украинцев получат выплаты

С сегодняшнего дня выплаты за покупки, совершенные в марте 2026 года, получат почти 4,8 миллиона украинцев.

На этот раз впервые предусмотрено начисление кэшбэка за топливо. По данным программы, с 20 марта им уже воспользовались более 2 миллионов граждан.

Также уточняется, что с 1 мая действуют новые лимиты: до 500 гривен кэшбэка на топливо в месяц и до 3000 гривен в целом в рамках программы.

В «Дії» напомнили, что с 1 марта «Национальный кэшбэк» работает по обновленным правилам:

15% кэшбэка — для категорий товаров с высокой долей импорта;

5% — для категорий, где украинская продукция имеет сильные рыночные позиции.

Пользователи могут проверить процент начисления через приложение: раздел «Сервисы» — «Национальный кэшбэк» — сканер штрих-кодов в правом нижнем углу.

Полученные средства разрешено использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, украинских продуктов и книг, а также для донатов в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Что известно о программе

«Нацкешбек» — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.

1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный кэшбэк». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбэк составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара.