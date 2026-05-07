7 мая 2026, 11:19

Цена Zcash подскочила на 150% за месяц и критическая уязвимость у Bitcoin Core: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Историческая уязвимость в Bitcoin Core: майнеры могли годами атаковать узлы сети

Разработчики Bitcoin Core обнародовали подробности критической уязвимости (CVE-2024−52911), существовавшей в коде в течение девяти лет (с версии 0.14.1 до 28.4). Ошибка позволяла злоумышленникам удаленно останавливать работу узлов (нод) и теоретически выполнять посторонний код. Это первый официально признанный случай проблемы с безопасностью памяти за всю историю проекта.

Проблема возникла из-за ошибки типа use-after-free (использование памяти после ее освобождения).

При проверке транзакций система сохраняет данные в кэше для фоновой обработки. Специально сформированный блок мог спровоцировать удаление данных именно тогда, когда другие процессы пытались их прочитать.

Это приводило к немедленному отключению узла или давало шанс на удаленное управление им.

Несмотря на критичность, уязвимость имела встроенный «предохранитель» — экономику биткоина:

  • Высокая стоимость: Для проведения атаки майнер должен был создать блок с реальным Proof-of-Work (доказательством работы), требующий огромных затрат энергии.
  • Гарантированный ущерб: Поскольку такой блок был бы невалидным, сеть его отклоняла бы, а атакующий не получал бы вознаграждение. Тратить миллионы долларов ради временного сбоя чужих узлов оказалось просто невыгодно.

Разработчики придерживались тактики конфиденциальности, чтобы не спровоцировать атаки до того, как большинство обновит ПО:

  • Ноябрь 2024 года: Баг обнаружил Кори Филдс.
  • Декабрь 2024 г.: Исправления внесли в код под видом обычного технического обновления.
  • Апрель 2025: Релиз безопасной версии v29.
  • Май 2026: Официальное раскрытие деталей после завершения поддержки старых версий.

На сегодняшний день до 43% узлов все еще могут работать на устаревшем ПО, что делает их потенциально уязвимыми. Пользователям настоятельно рекомендуют обновиться до версии v29 или выше.

Цена Zcash подскочила на 150% за месяц

Криптовалюта Zcash (ZEC) стала одним из главных лидеров рынка весной 2026 года. Начиная с 1 апреля, стоимость актива выросла более чем на 150%, причем только за первую неделю мая монета прибавила еще 7%.

На пике ралли курс ZEC пересекал отметку в $600, а актив актив стабилизировался в районе $562. Общая рыночная капитализация проекта составила $9,4 млрд, что вернуло Zcash в центр внимания крупных инвесторов.

Эксперты и криптоинфлюэнсеры выделяют четыре основные причины роста актива:

  • Институциональный капитал: появилась информация о формировании масштабной позиции в ZEC со стороны венчурного фонда Multicoin Capital.
  • Доступность для ритейла: Листинг на популярной платформе Robinhood открыл доступ к активу миллионам новых пользователей.
  • Ожидание ETF: На рынке распространяются слухи о возможном запуске спотового ETF на базе Zcash от компании Grayscale.
  • Дефицит предложения: Доля монет, находящихся в «защищенных» (частных) пулах, растет, что создает дефицит ликвидности на биржах и провоцирует резкие скачки курса (шорт-сквизы).

Биткоин-киты на Hyperliquid установили исторический рекорд по объему лонг-позиций

Аналитики Glassnode зафиксировали рост чистых лонг-позиций крупных держателей биткоина на децентрализованной бирже Hyperliquid. Крупные инвесторы (киты) продолжают агрессивно ставить на дальнейшее удорожание первой криптовалюты.

Тенденция к наращиванию «длинных» позиций длится уже несколько недель, а после того, как курс биткоина преодолел ключевое сопротивление, активность трейдеров только усилилась.

Общий объем активов: По данным CoinGlass, капитал крупных игроков на платформе Hyperliquid достиг $4,43 млрд.

Распределение сил: На лонг-позиции приходится $2,2 млрд (49,62%), тогда как шорт-позиции удерживают $2,23 млрд (50,38%). Почти равный баланс сил свидетельствует о высокой напряженности на рынке и ожидании мощного движения цены.

Кроме биткоина, значительные доходы демонстрируют и позиции по Ethereum. В частности, один из больших адресов удерживает лонг по ETH с 15-кратным плечом, открытый по цене $2265,48. На сегодняшний день нереализованная прибыль этого трейдера уже составляет $2,88 млн.

Белый дом планирует принять закон о крипторынке CLARITY Act до 4 июля

Администрация президента США установила дедлайн для принятия ключевого законопроекта CLARITY Act День независимости — 4 июля 2026 года. Об этом на конференции Consensus 2026 в Майами заявил Патрик Витт, исполнительный директор Президентского совета по цифровым активам.

Согласно плану Белого дома, законопроект должен пройти через сложные бюрократические этапы в сжатые сроки:

  • Май: рассмотрение документа банковским комитетом Сената
  • Июнь: четырехнедельный марафон в Сенате для финального согласования.
  • Начало июля: голосование в Палате представителей и передача на подпись президенту.

Патрик Витт подчеркнул, что, несмотря на напряженный график, такой сценарий вполне реален. Он добавил, что принятие прозрачных правил игры для криптоиндустрии станет символическим подарком к юбилею американской государственности.

Законопроект призван навести порядок в нормативной базе США:

  • Разграничение полномочий: документ четко определит роль Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
  • Структура рынка: установление единых стандартов для криптокомпаний, которая должна положить конец регуляторной неопределенности.

Ранее сенатор Кирстен Джиллибранд высказывала более осторожные прогнозы, предполагая, что закон будет подписан только в августе. Однако активная позиция Белого дома свидетельствует о намерении ускорить процесс.

