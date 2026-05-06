Могут ли удары по российским НПЗ остановить войну

Удары украинских дронов останавливают работу российских НПЗ и стоят россии миллиардов долларов . Но способны ли они нанести такой экономический удар, который остановит войну, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Меня часто упрекают, что я обесцениваю удары по российской нефтяной отрасли. Это неправда. Мне нравится, как оно горит. И стоимость ремонта, конечно, превышает стоимость летящих туда дронов. И очень важен психологический эффект. Воздействие на мозги россиян.

Но с точки зрения влияния на способность россии вести войну. Факт остается фактом. Не влияет. Сейчас россия получает рекордные доходы от продажи нефти с момента вторжения. Всё работает и экспортируется. А цены высокие благодаря Трампу. Прошлая неделя, когда оно все горело и пылало — рекордная.

Это факт. Он мне не нравится. Но я не могу его игнорировать.

Значит ли это, что не нужно бить? Нет, нужно. Просто при этом не нужно иметь завышенных ожиданий. И при возможности иметь энергетическое перемирие надо за него хвататься обеими руками, потому что влияние на экономику Украины от ударов по энергетике существенно выше, чем влияние наших ударов на экономику россии.

Так же не стоит заниматься манипуляциями о банковском кризисе на россии и замораживании вкладов. Это все не просматривается. И это не значит, что в экономике неприятеля все отлично. Нет. Напротив. Но не стоит переоценивать проблемы и создавать завышенные ожидания.

Год назад писали, что россияне могут воевать вечно. Это была ложь. Сейчас пишут, что развалятся завтра и Шойгу задушит Путина. К сожалению, это тоже не правда.

Сейчас россияне ментально проваливаются в дыру, ищут дно, в то время как настроение в Украине улучшается. И это плюс. Но надо держать руку на пульсе и не исключать, что из-за рекордных нефтяных доходов, которые пойдут в бюджет, этот тренд может либо замедлиться, либо развернуться. Ибо все это работает с лагом. И сейчас благодаря Трампу россия накапливает финансовые ресурсы.