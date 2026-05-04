Глобальный кризис: как экономики Азии переживают войну в Иране

Официальные лица от Австралии до Бангладеш предупреждают о нарастающей инфляции и сокращение роста экономики. Как они переживают нефтяной кризис и к каким проблемам страны готовятся дальше, пишет Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

На фоне растущей неопределенности Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз роста для развивающихся экономик региона. Теперь банк предсказывает рост на 4,7% в текущем году и на 4,8% в 2027 году (против прежних прогнозов в 5,1% для обоих периодов). В основе этого предупреждения лежит прогноз по инфляции, которая, по мнению АБР, достигнет 5,2% в этом году (по сравнению с 3% в прошлом году).

«Регион охвачен „углубляющимся кризисом“, — заявил президент АБР Масато Канда. — Мы столкнулись с системными, долгосрочными сбоями в глобальных энергетических и торговых сетях, а не просто с временной волатильностью».

Ресурсы исчерпаны

Экономисты отмечают, что даже богатым странам придется экономить ресурсы. Банк Японии на прошлой неделе вдвое снизил прогноз роста реального ВВП на текущий финансовый год (заканчивающийся в марте следующего года) — с 1% до 0,5%.

Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии, подчеркнул, что центральные банки региона сталкиваются с «колоссальными» инфляционными шоками. Субсидии и использование резервов могут лишь частично смягчить проблему. «Сбой настолько серьезен, что он отразится не только на энергетике, но и на продуктах питания и другом сырье», — добавил он.

Южная Корея: импортные цены в марте подскочили на 16,1% в годовом исчислении — самый резкий месячный скачок с января 1998 года.

Япония: на прошлой неделе власти потратили $35 млрд на поддержку иены, так как растущие счета за импорт оказывают мощное давление на национальную валюту.

Сингапур: центральный банк в апреле ужесточил денежно-кредитную политику впервые за четыре года.

Австралия: регулятор на этой неделе должен решить, стоит ли повышать процентные ставки в третий раз за 2026 год, балансируя между инфляцией и ухудшающимися экономическими перспективами.

Риски для развивающихся стран

Нойманн отметил, что центральные банки все чаще говорят о рисках для роста, которые могут оказать более долгосрочное влияние, чем первоначальный инфляционный шок, особенно в бедных странах с меньшим запасом прочности.

«Чем вы богаче, тем легче выйти на международный рынок и перекупить последний танкер, которому нужна гавань», — сказал он.

Министр финансов Бангладеш Амир Хасру Махмуд Чоудхури сообщил FT, что расходы на топливо буквально «обескровливают государственную казну». Инфляция в стране упорно держится выше отметки 8%.

В Индии чиновники заявляют, что страна останется самой быстрорастущей крупной экономикой мира, однако Резервный банк Индии ожидает замедления роста до 6,9% в текущем финансовом году (против 7,6% в прошлом) и предупреждает, что риски «смещены в сторону ухудшения» из-за конфликта.

Таиланд также снизил прогноз роста на этот год до 1,5% с прежних 2%. Бангкок ожидает, что инфляция достигнет 3%, что значительно выше предыдущего прогноза в 0,3%.

Три фазы кризиса

Чтобы защитить потребителей, некоторые правительства пошли на экстренные меры. Япония ввела топливные субсидии, благодаря которым цены на бензин выросли всего на 10% с начала войны. Филиппины субсидируют водителей общественного транспорта, а Вьетнам задействовал чрезвычайный фонд для сдерживания цен на горючее.

Эндрю Тилтон, главный экономист Goldman Sachs по Азиатско-Тихоокеанскому региону, выделил три фазы в оценке рисков. В начале конфликта инвесторы смотрят на последствия роста цен. Затем они анализируют вероятность дефицита ресурсов и оценивают то, как этот дефицит повлияет на экономические модели. И, наконец, на третьей стадии идет поиск баланса между инфляцией и ростом.

Где этот баланс окажется — открытый вопрос: у большинства центральных банков региона нет готового ответа.