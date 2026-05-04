Официальные лица от Австралии до Бангладеш предупреждают о нарастающей инфляции и сокращение роста экономики. Как они переживают нефтяной кризис и к каким проблемам страны готовятся дальше, пишет Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.
Глобальный кризис: как экономики Азии переживают войну в Иране
На фоне растущей неопределенности Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз роста для развивающихся экономик региона. Теперь банк предсказывает рост на 4,7% в текущем году и на 4,8% в 2027 году (против прежних прогнозов в 5,1% для обоих периодов). В основе этого предупреждения лежит прогноз по инфляции, которая, по мнению АБР, достигнет 5,2% в этом году (по сравнению с 3% в прошлом году).
«Регион охвачен „углубляющимся кризисом“, — заявил президент АБР Масато Канда. — Мы столкнулись с системными, долгосрочными сбоями в глобальных энергетических и торговых сетях, а не просто с временной волатильностью».
Ресурсы исчерпаны
Экономисты отмечают, что даже богатым странам придется экономить ресурсы. Банк Японии на прошлой неделе вдвое снизил прогноз роста реального ВВП на текущий финансовый год (заканчивающийся в марте следующего года) — с 1% до 0,5%.
Фредерик Нойманн, главный экономист HSBC по Азии, подчеркнул, что центральные банки региона сталкиваются с «колоссальными» инфляционными шоками. Субсидии и использование резервов могут лишь частично смягчить проблему. «Сбой настолько серьезен, что он отразится не только на энергетике, но и на продуктах питания и другом сырье», — добавил он.
Южная Корея: импортные цены в марте подскочили на 16,1% в годовом исчислении — самый резкий месячный скачок с января 1998 года.
Япония: на прошлой неделе власти потратили $35 млрд на поддержку иены, так как растущие счета за импорт оказывают мощное давление на национальную валюту.
Сингапур: центральный банк в апреле ужесточил денежно-кредитную политику впервые за четыре года.
Австралия: регулятор на этой неделе должен решить, стоит ли повышать процентные ставки в третий раз за 2026 год, балансируя между инфляцией и ухудшающимися экономическими перспективами.
Риски для развивающихся стран
Нойманн отметил, что центральные банки все чаще говорят о рисках для роста, которые могут оказать более долгосрочное влияние, чем первоначальный инфляционный шок, особенно в бедных странах с меньшим запасом прочности.
«Чем вы богаче, тем легче выйти на международный рынок и перекупить последний танкер, которому нужна гавань», — сказал он.
Министр финансов Бангладеш Амир Хасру Махмуд Чоудхури сообщил FT, что расходы на топливо буквально «обескровливают государственную казну». Инфляция в стране упорно держится выше отметки 8%.
В Индии чиновники заявляют, что страна останется самой быстрорастущей крупной экономикой мира, однако Резервный банк Индии ожидает замедления роста до 6,9% в текущем финансовом году (против 7,6% в прошлом) и предупреждает, что риски «смещены в сторону ухудшения» из-за конфликта.
Таиланд также снизил прогноз роста на этот год до 1,5% с прежних 2%. Бангкок ожидает, что инфляция достигнет 3%, что значительно выше предыдущего прогноза в 0,3%.
Три фазы кризиса
Чтобы защитить потребителей, некоторые правительства пошли на экстренные меры. Япония ввела топливные субсидии, благодаря которым цены на бензин выросли всего на 10% с начала войны. Филиппины субсидируют водителей общественного транспорта, а Вьетнам задействовал чрезвычайный фонд для сдерживания цен на горючее.
Читайте также: «Легкие войны» на Востоке: урок, который не выучили за тысячелетия
Эндрю Тилтон, главный экономист Goldman Sachs по Азиатско-Тихоокеанскому региону, выделил три фазы в оценке рисков. В начале конфликта инвесторы смотрят на последствия роста цен. Затем они анализируют вероятность дефицита ресурсов и оценивают то, как этот дефицит повлияет на экономические модели. И, наконец, на третьей стадии идет поиск баланса между инфляцией и ростом.
Где этот баланс окажется — открытый вопрос: у большинства центральных банков региона нет готового ответа.
Комментарии