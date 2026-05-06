6 мая 2026, 19:03 Читати українською

В Хорватии запустили первое в Европе роботакси: поездки дешевле, чем в обычном такси

В Хорватии стартовал первый в Европе коммерческий сервис роботакси — пользователи уже могут заказывать поездки по цене, значительно ниже обычного такси. Об этом сообщает Bloomberg.

Местный стартап Verne управляет автопарком из 10 электромобилей в Загребе, столице страны. Автомобили — модели Arcfox Alpha T5 от китайского производителя BAIC Motor Corp. — оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI Inc.

На старте Verne предлагает поездки по фиксированной цене 1,99 евро в пределах своей зоны обслуживания. Она охватывает примерно 90 квадратных километров, включая главный международный аэропорт страны. Заказать поездку можно через приложение Verne, а уже через несколько месяцев — и через платформу Uber.

Verne поддерживает известный хорватский предприниматель Мате Римац, основатель бренда электрических суперкаров Rimac и руководитель компании Bugatti.

Пока что в каждом роботокси Verne присутствует оператор безопасности — это требование местного законодательства. В то же время сам процесс поездки проходит автономно. Во время теста автомобиль самостоятельно обгонял медленные машины и плавно объезжал на дороге препятствия.

В компании рассчитывают, что сложные дорожные условия Загреба — города с почти тысячелетней историей, узкими улицами и булыжной мостовой — помогут собрать ценные данные и стимулировать интерес пользователей.

В настоящее время доступ к приложению имеют около 300 пользователей, однако в очереди на регистрацию стоят более 4 000 человек. Генеральный директор Verne Марко Пейкович отметил, что этот список постоянно растет.

Европа пока отстает от США и Китая во внедрении робота в промышленных масштабах. К примеру, Waymo, имеющая крупнейшую сеть в США, планирует запуститься в Лондоне уже в этом году.

«Минфин» писал, что в 2025 году компания Uber заключила новое шестилетнее соглашение для развертывания более 20 000 автономных такси. Ее партнерами стали производитель электромобилей Lucid и стартап в сфере беспилотных технологий Nuro.

Роман Мирончук
