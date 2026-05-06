6 мая 2026, 12:27 Читати українською

Цены на нефть продолжили падение на фоне намеков Трампа на возможность мирного соглашения с Ираном

Цены на нефть снижаются второй день после сигналов о возможном мирном урегулировании конфликта между США и Ираном. Рынок ожидает, что в случае деэскалации могут возобновиться поставки из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:40 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,69 или 1,5% до $108,18 за баррель после падения на 4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на $1,67 или 1,6% до $100,60 после падения на 3,9% накануне.

Накануне Дональд Трамп неожиданно заявил о короткой паузе в операции сопровождения судов через Ормузский пролив, сославшись на прогресс в достижении всеобъемлющего соглашения с Ираном. Детали договоренностей он не привел, а официальной реакции со стороны Тегерана пока не последовало.

Мнение эксперта

По словам старшего аналитика LSEG Ань Фам, такие сигналы могут свидетельствовать о потенциальной деэскалации и повышают шансы на освобождение судов, заблокированных в Персидском заливе. Это, в свою очередь, может постепенно вернуть нефть на рынок.

В то же время эксперт отмечает, что цены остаются относительно высокими из-за неопределенности соглашения, а полное возобновление поставок даже в случае его подписания займет время.

Трамп также отметил, что ВМС США продолжат блокаду иранских портов. Именно ограничение поставок ранее подтолкнуло цены на нефть к максимуму с марта 2022 года.

Его заявление прозвучало через несколько часов после брифинга госсекретаря Марко Рубио по поводу операции по сопровождению танкеров через пролив. Ранее военные США сообщали об уничтожении иранских катеров, ракет и дронов при выводе судов из залива.
Закрытие Ормузского пролива уже привело к сокращению мировых запасов нефти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы пытаются компенсировать дефицит.

Дефицит запасов

Закрытие Ормузского пролива уже привело к существенному сокращению мировых запасов топлива. По данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 1 мая:

  • Запасы сырой нефти в США упали на 8,1 млн баррелей.
  • Запасы бензина сократились на 6,1 млн баррелей, а дистиллятов — на 4,6 млн баррелей.

Прогнозы аналитиков

Рынок не верит в скорейшее завершение конфликта. Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что противостояние может длиться еще две-три недели, аналитики ING обращают внимание: сроки завершения боевых действий постоянно смещаются с момента их начала. Поэтому нынешнее понижение цен они рассматривают как временное облегчение, а не реальное улучшение фундаментальных показателей рынка.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
6 мая 2026, 12:42
#
Навіщо качати нафту, якщо можна качати ринок!
