Золота стало меньше: почему центробанки снизили резервы в марте 2026 года

Золотые резервы мировых центральных банков в марте 2026 года сократились на 30 тонн, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC).

Кто продавал золото

Центробанк Турции стал крупнейшим продавцом золота с большим отрывом (60 тонн). В конце марта Bloomberg сообщал, что страна продала 60 тонн драгметалла для поддержки лиры. Данные Государственного нефтяного фонда Азербайджана за первый квартал года показали чистые продажи в объеме 22 тонн.

Кто покупал золото

Крупнейшим покупателем драгоценного металла в марте стал Национальный банк Польши, закупивший 11 тонн.

В 2025 году Польша была одним из крупнейших покупателей золота среди мировых центробанков. Страна завершила прошлый год с запасами около 550 тонн. В феврале 2026 года Польша также стала лидером по закупкам драгоценного металла, приобретя 20 тонн золота. В январе глава центробанка страны Адам Глапинский поставил цель увеличить золотые резервы страны до 700 тонн.

За центробанком Польши следуют регулятор Узбекистана (+9 тонн) и Казахстана (+6 тонн). Народный банк Китая продолжил покупать золото 17-й месяц подряд и увеличил объем закупок в марте на 5 тонн. Гватемала и Чехия приобрели по 2 тонны золота каждая.