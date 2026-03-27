27 марта 2026, 12:17 Читати українською

Турция резко распродает золото: минус 60 тонн резервов на фоне войны в Иране

Центральный банк Турции осуществил масштабное сокращение своих золотых запасов, продав и обменяв около 60 тонн драгоценного металла общей стоимостью более 8 миллиардов долларов. Эти радикальные финансовые шаги были предприняты в течение первых двух недель после начала военного конфликта в соседнем Иране. Об этом сообщает Investing.com со ссылкой на данные Bloomberg.

Хронология и масштабы потерь

Официальная статистика турецкого регулятора фиксирует стремительное и резкое сокращение золотовалютных резервов страны. Согласно опубликованным данным, общее сокращение запасов за две отчетные недели составило 58,4 тонны:

  • Неделя до 13 марта 2026 года: запасы сократились на 6 тонн.
  • Неделя до 20 марта 2026 года: произошло падение ещё на 52,4 тонны.

Этот отток знаменует собой одно из самых резких сокращений стратегических резервов страны за последнее время.

Механизм сделок: прямые продажи и валютные свопы

По информации источников, знакомых с ситуацией, турецкий центральный банк использовал два параллельных инструмента для реализации металла. Часть золота была продана на рынке напрямую.

Однако львиная доля из этих почти 60 тонн была использована в качестве залога в рамках своп-сделок. Регулятор передал золото, чтобы срочно привлечь взамен иностранную валюту (доллары/евро) или дополнительную ликвидность в турецких лирах.

Давление на мировые котировки

Масштабный выход Турции на рынок продавцов совпал по времени с эскалацией войны в Иране. Хотя обычно геополитические конфликты стимулируют спрос на золото как на защитный актив, внезапный выброс на рынок десятков тонн турецкого металла создал мощное противодействующее давление. Аналитики отмечают, что эти транзакции стали одним из весомых факторов, оказавших понижательное давление на мировые цены на золотые слитки в марте.

Почему это важно

Экстренная распродажа Турцией 60 тонн золота является ярким показателем того, как ближневосточная война ударяет по финансовой стабильности соседних государств. Золото — это традиционный актив «последней надежды» для центральных банков. То, что Анкара вынуждена массово использовать его для валютных свопов именно сейчас, свидетельствует об остром дефиците иностранной ликвидности. Турецкая экономика, и без того страдающая от хронической инфляции и нестабильности лиры, очевидно, испытала дополнительный шок из-за войны в Иране (вероятно, из-за оттока капитала или скачка цен на энергоносители). Чтобы удержать национальную валюту от свободного падения или обеспечить критически важный импорт, центробанк был вынужден распаковать свои золотые резервы, жертвуя долгосрочной стабильностью ради оперативного тушения финансового пожара.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
