Кто ставит на золото в 2026 году: новая стратегия центробанков мира

Центральные банки выбирают разные подходы к золоту в 2026 году. В то время как такие страны, как Польша, Узбекистан и Китай, увеличивают свои резервы, другие, включая россию и Турцию, продают золото, чтобы справиться с экономическим давлением. Этот раскол подчеркивает двойную роль золота как геополитического хеджирования и источника ликвидности. Об этом сообщает Visualcapitalist.

Польша лидирует в мировых закупках золота в 2026 году

Польша лидирует в мировом накоплении золота в 2026 году, добавив более 20 тонн, больше, чем любой другой центральный банк с начала года. Эта покупка является частью более широкого многолетнего плана по достижению 700 тонн, что отражает повышенную озабоченность по поводу безопасности на восточном фланге НАТО.

Узбекистан и Казахстан следуют за ними, продолжая стабильную тенденцию накопления золота среди экономик Центральной Азии.

Диверсификация от долларовых резервов

Замораживание активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов в 2022 году стало поворотным моментом для глобального управления резервами.

В ответ на это такие страны, как Китай и несколько стран Центральной Азии, ускорили закупки золота, рассматривая слитки как резервный актив, находящийся вне досягаемости иностранных правительств.

В отличие от валютных резервов, золото не подпадает под иностранную юрисдикцию, что делает его привлекательным в фрагментированном геополитическом ландшафте. Меньшие покупатели, такие как Камбоджа и Сербия, также постепенно увеличивают свои запасы.

Почему россия и Турция продают золото

С другой стороны, россия и Турция являются крупнейшими чистыми продавцами золота в 2026 году.

Продажи золота россией указывают на рост финансовой нагрузки, поскольку военные расходы и санкции оказывают давление на государственные финансы.

Между тем сокращение в Турции обусловлено внутренней политикой, включая усилия по стабилизации лиры и управлению местным спросом на золото.