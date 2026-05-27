Великобритания ввела санкции против 18 криптобирж, которые использует россия

Великобритания объявила о новом пакете из 18 санкций против криптовалютных и финансовых сетей, которые россия использует для обхода ранее введенных западных санкций. Об этом сообщили в правительстве Великобритании.

Теневые финансовые системы

РФ все чаще обращается в незаконные сети и теневые финансовые системы. Одной из них является сеть A7, по которой россия получает средства от продажи нефти и финансирует свой ВПК. В 2025 году благодаря ей перевели более 90 миллиардов долларов, что соответствует примерно половине годовых военных расходов россии.

Также санкции ввели против криптовалютных бирж и близких к A7 компаний.

«Сеть А7 использует киргизский банк, подозреваемый в содействии платежам для сети, а также крупную мировую криптовалютную биржу, которая, как мы подозреваем, направила более 1,5 миллиарда долларов в руки кремля. Мы также вводим санкции против 3 грузинских компаний, управляющих биржами, ориентированными на россию», — говорится в прессрелизе.

В правительстве Великобритании добавили, что «готовы усиливать давление на россию и будут продолжать усиливать санкции по каждому случаю», пока «продолжаются убийства в Украине».

«Если в кремле думают, что могут обойти наши санкции, прячась за криптосетями и теневыми финансовыми системами, там глубоко ошибаются», — сказала министерка иностранных дел Великобритании Иветт Купер.