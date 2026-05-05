5 мая 2026, 18:17 Читати українською

Почему цены на горючее продолжают расти и сколько на самом деле зарабатывают АЗС

Цены на горючее снова растут. Какие факторы влияют на это, сколько зарабатывают АЗС и какой неожиданный механизм нашли власти, чтобы сдерживать цены, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Давайте посмотрим вместе. Рассмотрим динамику таможенных цен (себестоимость) и цен на АЗС (без НДС и акциза). Что мы видим?

Во-первых, четкую привязку к внешнему рынку. В марте многие были взволнованы темпами подорожания, теперь можно убедиться, что рынок действовал в четком соответствии с ситуацией в мире. И все равно бежали недостаточно быстро, об этом ниже.

Видим и особенности тактики ценообразования на этапе снижения. Здесь цена и на бензин, и на дизельное топливо на АЗС идет не по мировой, а по таможенной стоимости. Это логично, ведь в условиях волатильности и непредсказуемости рынка ты в первую очередь смотришь на себестоимость ресурсов, которые у тебя уже есть по факту.

Во-вторых, наценки обвалились. В феврале, когда рынок находился в относительном покое, спред между таможенной и розничной стоимостью составлял $292/т, в апреле — $177. По НДС снижение с $238 до 167.

В пересчете на гривны это чуть меньше 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л — расходы на сбыт, а еще 2 — транспортировка от границы.

И это, внимание, среднее значение, то есть более трети рынка, а примерно столько же АЗС работает ниже среднего («Укрнафта», БРСМ, «Авантаж» и т. д.), были, в лучшем случае, без прибыли. Думаю, немало небольших сетей в апреле оказались в минусе. (Оптовики в основном тоже считают убытки).

Что дальше?

Цены будут расти. Кстати, это полностью соответствует недавним рекомендациям Антимонопольного комитета ориентироваться на рыночные факторы. Сегодня они указывают на необходимость роста цен.

На таможенную стоимость посмотрели, теперь давайте взглянем на еще один, не менее четкий индикатор — опт. Оптовые цены на 1 мая — 83 грн/л, розничные — 88. В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас — 5. Отклонение 3,4 грн/л.

По бензину за апрель мировые котировки выросли на $137/т или на 4,5 грн/л. А на заправках — без изменений. Оптовая цена на бензин 70,6 грн/л, на заправках — 72,6. Как уже понятно, это минус, притом очень длинный. В течение 2025 года спред составлял 9 грн/л, сейчас 2,0. Как говорил Виктор Федорович, остальное додумайте сами.

Произойдет ли это? Не факт, что вся пружина выпрямится. Рынок находится под жестким давлением правительства в лице «Укрнафты». Крупнейшая сеть торгует без прибыли по поручению правительства, и мы видим, что это дает эффект. Думаю, пока это будет продолжаться, о прежних параметрах маржинальности можно забыть.

По оперативным данным, в марте «Укрнафта» по объемам продаж обошла WOG и заняла второе место после ОККО, а в апреле вышла на первую строчку! Рост продаж за два месяца — более 50%!

Почему ситуация нестандартна и сложна? Каждый день новости об атаках по топливной инфраструктуре. Раньше это были нефтебазы, теперь каждый день новости о горящих АЗС. Похоже, это не случайность, а новая террористическая тактика врага. За какой счет отстраивать нефтебазы и АЗС? Это тоже будет давить на маржу и очень сильно.

Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса — горючего всех марок предостаточно.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
