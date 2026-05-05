Tesla сталкивается со скептицизмом ЕС в отношении автопилота — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2026, 19:02 Читати українською

Tesla сталкивается со скептицизмом ЕС в отношении автопилота — Reuters

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявляет, что Европейский Союз в скором времени одобрит систему автопилота компании (Full Self-Driving, FSD). Впрочем, внутренняя переписка европейских регуляторов свидетельствует о серьезных сомнениях относительно этой технологии и ее безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Tesla сталкивается со скептицизмом ЕС в отношении автопилота — Reuters
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В апреле нидерландский регулятор RDW разрешил использование FSD (в режиме надзора водителя) и инициировал процедуру согласования на уровне ЕС. Решающее обсуждение должно пройти на заседании профильного комитета.

Несмотря на оптимизм Маска, регуляторы из Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии высказали ряд оговорок. В частности, их беспокоит склонность системы превышать скорость, ее работа на скользких дорогах, а также возможность обхода ограничений, запрещающих использование смартфона во время движения.

Отдельную обеспокоенность вызвало и само название «Full Self-Driving (Supervised)», которое, по мнению чиновников, может вводить водителей в заблуждение и создавать впечатление полностью автономного управления.

Для получения разрешения необходима поддержка не менее 55% стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Голосование на этой неделе не запланировано — следующие заседания ожидаются летом и осенью.

Читайте nfr;t: Tesla возобновила рост продаж в Европе впервые за год — +12%

В компании надеются большие надежды на европейский рынок: после падения продаж в 2025 году на 27% одобрение FSD может помочь восстановить позиции. Система доступна по подписке и способна самостоятельно управлять автомобилем в отдельных условиях, однако требует постоянного внимания водителя.

Аналитики считают, что разрешение у ЕС может существенно повысить прибыльность Tesla и укрепить ее позиции в конкуренции с китайскими производителями. В то же время часть регуляторов подчеркивает: поддержка автоматизированного управления возможна только при полном соответствии требований безопасности.

Дополнительным фактором напряжения стала кампания поклонников Tesla, которые массово посылали регуляторам письма с призывами одобрить FSD. Сами чиновники признают: такая активность скорее усложняет процесс принятия решения, чем помогает ему.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами