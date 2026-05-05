Tesla сталкивается со скептицизмом ЕС в отношении автопилота — Reuters

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявляет, что Европейский Союз в скором времени одобрит систему автопилота компании (Full Self-Driving, FSD). Впрочем, внутренняя переписка европейских регуляторов свидетельствует о серьезных сомнениях относительно этой технологии и ее безопасности. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В апреле нидерландский регулятор RDW разрешил использование FSD (в режиме надзора водителя) и инициировал процедуру согласования на уровне ЕС. Решающее обсуждение должно пройти на заседании профильного комитета.

Несмотря на оптимизм Маска, регуляторы из Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии высказали ряд оговорок. В частности, их беспокоит склонность системы превышать скорость, ее работа на скользких дорогах, а также возможность обхода ограничений, запрещающих использование смартфона во время движения.

Отдельную обеспокоенность вызвало и само название «Full Self-Driving (Supervised)», которое, по мнению чиновников, может вводить водителей в заблуждение и создавать впечатление полностью автономного управления.

Для получения разрешения необходима поддержка не менее 55% стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Голосование на этой неделе не запланировано — следующие заседания ожидаются летом и осенью.

Читайте nfr;t: Tesla возобновила рост продаж в Европе впервые за год — +12%

В компании надеются большие надежды на европейский рынок: после падения продаж в 2025 году на 27% одобрение FSD может помочь восстановить позиции. Система доступна по подписке и способна самостоятельно управлять автомобилем в отдельных условиях, однако требует постоянного внимания водителя.

Аналитики считают, что разрешение у ЕС может существенно повысить прибыльность Tesla и укрепить ее позиции в конкуренции с китайскими производителями. В то же время часть регуляторов подчеркивает: поддержка автоматизированного управления возможна только при полном соответствии требований безопасности.

Дополнительным фактором напряжения стала кампания поклонников Tesla, которые массово посылали регуляторам письма с призывами одобрить FSD. Сами чиновники признают: такая активность скорее усложняет процесс принятия решения, чем помогает ему.