5 мая 2026, 12:33

Western Union запустила стейблкоин USDPT, аналитик прогнозирует рост биткоина до $250 000 в 2029 году: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Western Union запустила свой стейблкоин USDPT на базе Solana

Компания Western Union представила цифровой доллар USDPT, выбрав блокчейн Solana для выпуска собственного стейблкоина. Техническим партнером и эмитентом актива выступил криптобанк Anchorage Digital.

Каждый токен USDPT полностью резервируется долларами США. Использование сети Solana позволяет Western Union производить расчеты мгновенно, избегая задержек, характерных для устаревших межбанковских систем.

Блокчейн обеспечивает круглосуточное взаимодействие с агентами, что позволяет компании более эффективно управлять капиталом и избегать накопления незадействованных средств на счетах.

Генеральный директор Western Union Дэвин МакГранаган подчеркнул, что регулируемый цифровой актив станет новым фундаментом для расчетов между партнерами. В текущем году компания готовит масштабное расширение сервисов:

Запуск специального сервиса, который позволит клиентам в 40 странах мира использовать стейблкоины для прямых затрат.

Токен USDPT планируют добавить в списки доступных активов на лицензированных криптоплощадках.

Эффект Дурова: Toncoin взлетел на 30% после анонса радикальных изменений в TON

Блокчейн-проект The Open Network (TON) переживает стремительный рост на фоне громких заявлений Павла Дурова по поводу обновления экосистемы и изменения модели управления сетью.

По словам основателя Telegram, плата за транзакции в сети TON была снижена примерно в шесть раз, что фактически сводит комиссии к минимуму. Это решение направлено на повышение доступности блокчейна для массового пользователя.

Важным стратегическим изменением станет усиление влияния самого Telegram:

  • Мессенджер заменит TON Foundation в качестве основного локомотива развития экосистемы.
  • Telegram возьмет на себя роль самого крупного валидатора сети.

В течение следующих 20 дней ожидается реализация ряда технических и информационных решений:

  • Запуск обновленной версии официального портала www.ton.org.
  • Внедрение новых инструментов для разработчиков децентрализованных приложений.
  • Техническая оптимизация для масштабирования и улучшения производительности блокчейна.

Крипторынок отреагировал на новости мгновенным ралли. Стоимость Toncoin (TON) выросла более чем на 30% за 24 часа, перейдя отметку в $1,7. Благодаря капитализации более $4,5 млрд, проект закрепился в топ-20 крупнейших криптовалют мира, опередив таких игроков, как Litecoin и Avalanche.

Экспансия Кракена в США и крупные сделки в экосистеме Solana

Мировой крипторынок демонстрирует активную консолидацию: от получения стратегических лицензий в США до расширения инфраструктуры для институциональных инвесторов.

Материнская компания биржи Kraken, Payward, завершила приобретение платформы Bitnomial. Это соглашение знаковое, поскольку Bitnomial стала первой фирмой в США, обладающей полным набором лицензий CFTC для операций с деривативами.

Оценка сделки: Хотя финальные условия не разглашаются, в апреле Payward оценивала платформу в сумму в $550 млн.

Новые возможности: Благодаря лицензиям Bitnomial, Kraken получает статус биржи, брокера и клиринговой палаты в США. Это позволит запустить регулируемую маржинальную торговлю, опционы и контракты.

Глобальная сеть: Покупка завершает формирование сети лицензированных площадок Payward, уже охватывающей Великобританию и ЕС.

Биткоин по $250 000 в 2029 году: Питер Брандт озвучил долгосрочный прогноз

Легендарный трейдер Питер Брандт в комментарии для CoinDesk заявил, что цена биткоина имеет потенциал достичь отметки $250 000 к концу 2029 года. Однако, по его словам, путь к этому пику будет проходить через длительный период стабилизации и поиска рыночного дна.

Брандт прогнозирует, что фаза формирования дна может занять до сентября или октября 2026 года. К этому моменту рынок, вероятно, будет в состоянии волатильности с чередованием локальных взлетов и коррекций.

Аналитик опирается на историческую модель четырехлетних циклов, привязанных к халвингу:

  • Пики обычно фиксируются через 16−18 месяцев после халвинга. Последний максимум, согласно этой модели, был достигнут в октябре 2025 года (через полтора года после халвинга апреля 2024 года).
  • Медвежий рынок длится около года после пика.
  • Новый рост начинается за 12−18 месяцев до следующего халвинга.

Если эта закономерность сохранится, то после «приземления» осенью 2026 актив начнет новый масштабный цикл роста с целью в четверть миллиона долларов.

Трейдер не исключает сценариев с глубокими коррекциями. В самом худшем случае цена может вернуться в диапазон $40 000 — $50 000. После этого ожидается резкое восходящее движение.

Брандт подчеркнул, что его выводы базируются на исторических данных, и если поведение рынка изменится, прогноз потребует пересмотра.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $80 870. В сутки актив вырос на 1,4%, за неделю — на 5%.

Источник: Минфин
