Кабмин продлил «Национальный кешбек» еще на два года

Кабинет Министров принял решение о продлении действия программы «Национальный кешбек» еще на два года — до 30 апреля 2028 года. Об этом говорится в постановлении правительства № 559.

Согласно документу, правительство поддержало предложение Министерства экономики по реализации проекта с 1 мая 2026 года. Программа будет действовать в течение военного положения, но не дольше конца апреля 2028 года. Решение было утверждено премьер-министром Юлией Свириденко.

Что известно о программе

Нацкешбек — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.

1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный кешбэк». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара.