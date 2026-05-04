67 % прибыли на Polymarket приносит 0,1 % аккаунтов, остальные в основном теряют деньги

На рынках прогнозов Polymarket и Kalshi подавляющее большинство обычных трейдеров стабильно терпит убытки, а вся прибыль сосредоточена в руках небольшой группы профессионалов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Масштаб неравенства

На Polymarket 67% прибыли приходится на 0,1% аккаунтов — менее 2 000 учетных записей заработали в совокупности около $500 млн. Более 70% пользователей Polymarket вообще остаются в минусе: типичный трейдер в минусе от $1 до $100, а худшие 10% потеряли в среднем по $4 000 каждый. На Kalshi на каждого прибыльного пользователя приходится 2,9 убыточных. Общий месячный объем торгов на обеих платформах в апреле 2026 года достиг $24,2 млрд по сравнению с $1,8 млрд годом ранее.

Кто на самом деле зарабатывает

Прибыль получают алгоритмические торговые компании, имеющие доступ к дорогостоящим потокам данных. Трейдер Майкл Босс — бывший профессиональный игрок в покер, статистик по образованию — размещает 60 сделок в минуту и корректирует ставки 30 раз в секунду, заработав на Kalshi более $668 000 всего за три месяца. Фирма студента Принстонского университета Сэмюэла Вуд-Соллофа держит в работе от $500 000 до $1 млн одновременно на нескольких платформах. Среди крупных игроков — количественный торговый дом Susquehanna International Group, который торгует на Kalshi на сотни миллионов долларов в неделю, и Jump Trading.

Ловушка рынков упоминаний

Особую опасность представляют так называемые «меншн-рынки» — ставки на то, произнесет ли публичная личность определённое слово в прямом эфире. Анализ WSJ более 35 000 завершённых контрактов Kalshi показал: ставки «да» с вероятностью выигрыша 50% на самом деле срабатывают лишь в 40% случаев. Средний проигрыш на таких ставках — 11% от вложенной суммы, что хуже, чем у большинства игровых автоматов в Лас-Вегасе. Однако объемы торгов в этом сегменте взрывно растут с середины 2025 года — благодаря вирусным трансляциям в соцсетях и продвижению через инфлюенсеров.

Почему это важно

Рынки прогнозов позиционируют себя как доступный финансовый инструмент для широкой аудитории, однако данные WSJ демонстрируют классическую асимметрию информации: розничный трейдер без алгоритмов и дорогостоящих данных систематически проигрывает профессионалу.

Напомним, что в Украине платформа Polymarket была заблокирована решением НКЭК 10 декабря 2025 года.

