Рынки прогнозов: как инвесторы зарабатывают и проигрывают на торговле вероятностями

«Минфин» уже писал о том, что склонные к риску инвесторы массово выходят из альткоинов и осваивают заработки на прогнозировании. Активность на этом рынке устанавливает новые рекорды, что, разумеется, привлекает новых игроков. Недавно свою платформу прогнозов запустил Чанпен Чжао, бывший CEO Binance . «Минфин» разбирался, как именно зарабатывают на предсказаниях и, главное, — какую цену платят те, кто ошибается.

Объемы рынка прогнозов

На днях Чанпен Чжао представил сообществу свой новый проект: рынок прогнозов Predict.fun, работающий на блокчейне BNB Chain. Над платформой работал бывший сотрудник Binance, а ключевым инвестором выступила YZi Labs (семейный офис самого Чжао и соучредителя Binance Йи Хи). Главная инновация Predict.fun — это возможность получать доход с токенов, «замороженных» в ставках.

Сейчас на платформе открыто два рынка с общим объемом более $300 тыс., уже зарегистрировано 12 тыс. пользователей и около 300 тыс. ставок.

Платформы прогнозирования в криптовалютах, несмотря на общую рыночную тенденцию, в ноябре зафиксировали абсолютный максимум по объемам совершенных сделок — $8,3 млрд. Для сравнения: это более чем в четыре раза превышает показатель в августе.

В ноябре рынки прогнозов стали едва ли не единственным сектором криптоэкономики, который показал положительную динамику. Последний месяц осени стал для рынка цифровых активов одним из худших за последние несколько лет, когда цена биткоина обвалилась почти на 17%, а объемы на торговых площадках упали до 30%.

Импульс популярности рынки прогнозов получили во время президентских выборов в США в 2024 году, и с тех пор объемы растут практически ежемесячно, с резким скачком с сентября. Но в последние недели на крипторынке зафиксирован взрывной рост количества событий, связанных с такими платформами.

В начале ноября Google добавила данные платформ прогнозов Polymarket и Kalshi непосредственно в поиск Google и на своей обновленной платформе Google Finance. Неделей позже Yahoo Finance заявила, что будет показывать данные Polymarket по ключевым экономическим, государственным и рыночным показателям.

В конце ноября брокер Robinhood объявил о запуске своей платформы рынка прогнозов совместно с Susquehanna International Group. А в октябре корпорация Intercontinental Exchange (ICE), которой принадлежит фондовая биржа NYSE, провела раунд финансирования на $2 млрд в Polymarket.

Что такое рынки прогнозов и как они работают?

Рынки прогнозов — это платформы, где вы торгуете вероятностью реальных событий, таких как выборы, показатели инфляции, снижение процентных ставок, спортивные результаты или криптовалютные вехи.

Для частного инвестора это открывает два пути:

спекулятивный: возможность заработать на собственной проницательности и умении анализировать информацию быстрее других.

информационный: Инструмент, позволяющий видеть истинную картину мира без «розовых очков» и редакционной цензуры.

Гениальность рынков предсказаний — в их простоте. Вы торгуете событийными контрактами. Представьте, что существует акция под названием «ФРС снизит учетную ставку в декабре 2025 года». Эта акция имеет только два конечных состояния:

$1.00 (или 100%) — если событие произошло (ДА).

$0.00 — если событие не произошло (НЕТ).

В любой момент времени до наступления события цена этой «акции» колеблется в диапазоне от 1 до 99 центов. Эта цена является прямым отражением вероятности.

Пример: Если контракт «Снижение ставки» торгуется по 60 центов, это означает, что рынок (коллективный разум тысяч людей с деньгами) оценивает вероятность этого события в 60%. Ваша задача как инвестора — найти асимметрию. Если вы провели анализ макроэкономических отчетов и уверены, что снижение ставки неизбежно, а рынок дает за это только 60 центов, вы покупаете контракт. В случае успеха вы получаете $1,00 за каждый вложенный 60-центовый контракт, фиксируя 66% чистой прибыли.

Здесь нужно помнить главное: система позволяет просто зарабатывать деньги и также просто их терять.

Технологический фундамент

В 2025 году большинство таких платформ (лидером остается Polymarket) работают на базе блокчейна (чаще всего Polygon). Это гарантирует прозрачность: никто не может «подкрутить» ставки или заблокировать ваши средства без причины. Расчеты ведутся в стейблкоинах (например, USDC), которые привязаны к доллару США 1:1.

Но кто решает, произошло ли событие? Здесь в игру вступают децентрализованные оракулы (например, протокол UMA). Это система арбитража, где независимые участники голосуют за результат события, опираясь на проверенные источники (сайт ФРС, результаты ЦИК, данные Reuters). Это исключает человеческий фактор администрации сайта.

Легенда о «Французском ките»

Чтобы понять масштаб возможностей (и рисков), мы должны вернуться к событиям 2024 года, которые стали поворотным моментом для всей индустрии. Выборы президента США стали крупнейшим рынком предсказаний в истории человечества.

Пока традиционные медиа, такие как CNN или The New York Times, публиковали социологические опросы, показывавшие «ничью» или минимальный разрыв между кандидатами, на рынке прогнозов происходила аномалия. Один трейдер начал массово скупать контракты на победу Дональда Трампа.

Этим трейдером был француз под ником Theo (известный как Fredi9999). Его история — это мастер-класс по работе с данными.

Как он это сделал?

Тео не был фанатиком. Он был математиком и трейдером. Он заметил, что традиционные опросы имеют системную ошибку — «эффект застенчивого респондента». Люди часто стеснялись признаться телефонному опрашивающему, что поддерживают одиозного кандидата.

Тео использовал альтернативную методику, известную как «neighbor method» (метод соседа). Вместо вопроса «За кого вы будете голосовать?», респондентов спрашивали: «За кого, по вашему мнению, проголосуют ваши соседи?». Это сняло психологический блок, и данные показали значительное преимущество республиканца.

Результат

Он вложил более $30 миллионов собственных средств. Это был колоссальный риск. Если бы он ошибся, его состояние превратилось бы в ноль. Но в ночь выборов, когда карта штатов начала краснеть, стоимость его контрактов взлетела до небес. Его чистая прибыль составила около $85 миллионов. Этот кейс доказал миру: рынок предсказаний — это не казино. Это место, где качество информации конвертируется в деньги с самым высоким коэффициентом эффективности.

Стратегии заработка: от снайпинга до математики

Заработок на рынках прогнозов не ограничивается простым угадыванием результатов («Ставлю на Реал Мадрид»). Опытные участники используют более сложные стратегии.

1. Торговля на новостях

Рынки реагируют на новости быстро, но не мгновенно. Всегда существует «временной лаг» — от 10 секунд до 5 минут — между публикацией новости и полной коррекцией цены.

Кейс «Фейковый ETF»: Когда хакеры взломали Twitter Комиссии по ценным бумагам США (SEC) и написали, что Bitcoin-ETF одобрен, цена контракта «Yes» на Polymarket мгновенно взлетела с 50 до 99 центов.

Трейдеры, которые настроили оповещения и купили контракт в первые секунды по 60−70 центов, смогли продать его по 99 центов еще до того, как стало известно, что это фейк.

А вот те, кто купил по 99 центов, попали в ловушку. Когда через 15 минут Гэри Генслер (тогдашний глава SEC) опроверг новость, цена упала до 5 центов. Это классический пример того, как скорость приносит деньги, а эмоции (FOMO) их забирают.

2. Арбитраж отрицательного риска

Это стратегия для математиков, которая позволяет получать прибыль без риска проиграть ставку. Она основана на неэффективности рынка. В моменты высокой волатильности сумма цен на все взаимоисключающие варианты может быть меньше $1,00. Представим выборы мэра с тремя кандидатами (А, Б, В):

Цена на, А упала до 30 центов.

Цена на Б — 40 центов.

Цена на В — 25 центов.

Сумма: 95 центов.

Инвестор покупает по одному контракту на каждого кандидата, тратя 95 центов. Поскольку один из них обязательно победит, один пакет контрактов превратится в $1.00. Чистая прибыль — 5 центов с каждого доллара (или 5,2% мгновенного дохода), независимо от того, кто выиграет выборы. Такие «дыры» находят и закрывают боты, но во время паники окна возможностей открываются и для людей.

Хеджирование реальных рисков

Это стратегия не для спекуляции, а для защиты бизнеса. Украинский контекст здесь особенно показателен.

Практический пример: Украинский агрохолдинг планирует экспорт. Их прибыль зависит от стабильности курса гривны к доллару. Если курс упадет (гривна укрепится), они получат меньше гривен за свою валютную выручку.

Финансовый директор может найти на рынке предсказаний контракт «Курс НБУ будет ниже 41,00 на 31 декабря 2025 года». Он покупает этот контракт (делает ставку на укрепление гривны).

Сценарий А: Курс действительно падает. Агрохолдинг теряет на экспорте, но получает сверхприбыль на Polymarket, которая перекрывает убытки.

Сценарий Б: Курс растет. Ставка на Polymarket сгорает, но компания получает отличную прибыль от основного бизнеса (экспорта).

Это превращает рынок прогнозов в доступный инструмент страхования рисков без бюрократии страховых компаний.

Темная сторона: Игра с нулевой суммой

Рынки предсказаний — это жестокая среда. Это игра с нулевой суммой. В отличие от фондового рынка, где акции могут расти у всех одновременно, потому что экономика расширяется, здесь модель другая.

Для того, чтобы «Французский кит» забрал свои $85 миллионов прибыли, другие участники рынка должны были коллективно потерять эти самые $85 миллионов.

Природа потерь

Бинарный крах: Если вы купили акции Apple, и они упали на 20%, у вас все еще есть 80% капитала. Вы можете подождать. На рынке прогнозов, если вы ошиблись, вы получаете $0,00. Ваши деньги исчезают полностью.

Проблема ликвидности: На менее популярных рынках (например, «Кто получит Нобелевскую премию по литературе») может просто не быть покупателя, когда вы захотите продать свой контракт и выйти из игры.

Манипуляции и «Wash Trading»: Хотя блокчейн прозрачен, крупные игроки могут создавать иллюзию активности, торгуя сами с собой, чтобы заманить новичков в определенный контракт, разогнать цену, а затем продать им свои позиции на пике.

По неофициальным данным аналитиков Dune Analytics, около 70−75% розничных трейдеров (мелких игроков) на рынках прогнозов теряют деньги в долгосрочной перспективе. Выигрывают только те, кто имеет лучшие модели данных, более быстрые боты или инсайдерскую информацию.

Супер-индикатор или платформы для заработка на инсайдерской информации

Даже если вы не планируете торговать на Polymarket и рисковать собственным кошельком, игнорировать этот ресурс — это профессиональная халатность.

Сегодня терминалы Bloomberg интегрируют данные с рынков предсказаний. Крупные инвестиционные банки признали: деньги знают больше, чем эксперты. Но последние события поставили под сомнение то, что платформы типа Polymarket являются индикатором рыночных настроений.

Платформа рынков прогнозов Polymarket оказалась в центре громкого скандала, связанного с подозрениями в использовании инсайдерской информации. Трейдер под псевдонимом AlphaRaccoon сумел заработать более $1 млн всего за 24 часа, делая ставки на рейтинги поисковых запросов Google «Year in Search 2025».

Феноменальная точность прогнозов — 22 правильных ставки из 23 — вызвала обоснованные подозрения в том, что пользователь имел доступ к конфиденциальным данным еще до их официальной публикации.

Суть схемы заключалась в ставках на крайне специфические события, такие как попадание определенных личностей в топ поисковых запросов. AlphaRaccoon открывал крупные позиции на такие неочевидные результаты, как первое место Бьянки Цензори в рейтинге, попадание Папы Льва XIV в топ-5 или лидерство музыканта d4vd. Вероятность случайно угадать точное распределение мест в рейтинге с такой точностью приближается к нулю.

Если бы сотрудник Google использовал инсайдерскую информацию для торговли акциями компании, это грозило бы ему уголовным преследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако правила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), под юрисдикцию которой теоретически подпадают такие платформы, пока не содержат четких механизмов наказания за инсайдерскую торговлю на рынках прогнозов.

Это создает опасный прецедент и своеобразный «рай» для инсайдеров, которые могут монетизировать служебную информацию с минимальными юридическими рисками, хотя и в меньших масштабах, чем на фондовом рынке.

Для крупных финансовых игроков, которые начали рассматривать данные Polymarket как надежный индикатор рыночных настроений, подобные инциденты являются красным флагом. Если рынки могут быть систематически обыграны инсайдерами, их ценность как инструмента «мудрости толпы» нивелируется.

Розничные инвесторы также должны учитывать и еще один факт: Polymarket расширила свою команду, добавив, как сообщается, внутренних маркет-мейкеров, которые могут торговать против клиентов.

Функция маркет-мейкера ранее подвергалась критике, поскольку она могла исказить рынок, ведя торговлю не в пользу розничных продавцов. В частности, Kalshi сформировала собственное торговое подразделение, которое размещает заявки на бирже и занимает противоположные позиции по отношению к ставкам клиентов. Из-за этого против компании уже подан коллективный иск.

Инициаторы иска утверждают, что это создает неизбежные конфликты интересов и делает Kalshi похожей на традиционную букмекерскую контору, а не на нейтральную платформу для обмена между равными.