Стало известно, кто основал крупнейшую криптобиржу Ирана

Основателями крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex являются Али и Мохаммад Харрази — члены одной из самых влиятельных семей Исламской Республики, показало расследование агентства Reuters.

О чем идет речь в расследовании

Братья зарегистрировали биржу под вымышленной фамилией. Согласно материалам расследования, Али и Мохаммад Харрази зарегистрировали компанию в 2018 году под фейковым именем Агамир Мохаммад Али. Это имя использовалось в корпоративных документах, а также в маркетинговой брошюре Nobitex.

Компанию братья основали совместно с исполнительным директором Амиром Хосейном Радом, который не связан с семьей напрямую.

Семья Харрази прочно связана с политической элитой Ирана, пишет Reiters. Дед братьев входил в Ассамблею экспертов — орган, который выбирает верховного лидера государства, — и был наставником Моджтабы Хаменеи, сына аятоллы Али Хаменеи.

Отец братьев, аятолла Багер Харрази, основал иранскую политическую организацию «Хезболла» (задолго до появления ливанской группировки) и, по данным Reuters, помогал комплектовать Корпус стражей исламской революции (КСИР) после революции 1979 года.

С 2018 года через Nobitex прошли сотни миллионов долларов в рамках транзакций, связанных с находящимися под санкциями иранскими государственными структурами, включая Центральный банк Ирана и КСИР, пишет Reuters.

В ходе расследования также стало известно, что один из крупнейших ранних инвесторов Nobitex, Мохаммад Багер Нахви, является заместителем председателя компании Safiran Airport Services. В сентябре 2022 года она попала под санкции Минфина США за координацию рейсов, связанных с поставками иранских беспилотников в россию.

Nobitex в комментарии Reuters отрицает какую‑либо связь с правительством. В компании заявили, что братья не меняли фамилию, а любые незаконные средства, проходящие через платформу, составляют «очень малую долю общего объема» и проходят без ведома руководства.

Nobitex — крупнейшая криптобиржа Ирана с примерно 11 млн пользователями. Платформа обрабатывает около 70% криптовалютной активности страны. Блокчейн-исследователи неоднократно уличали биржу в том, что через нее проходит значительный объем средств, связанных с КСИР и обходом международных санкций.

Аналитические компании по‑разному оценивают объемы подозрительных операций на Nobitex. Elliptic насчитала около $366 млн подозрительных потоков, Chainalysis — около $68 млн, а Crystal Intelligence — около $22 млн прямых переводов с подсанкционных кошельков. Все три компании считают, что реальные цифры могут быть выше.

По информации Elliptic, в первой половине прошлого года кошельки, контролируемые Ц Б Ирана , перевели на Nobitex около $347 млн. Эта сумма — часть более широкой программы закупок криптовалюты Центральным банком. Nobitex продолжает обрабатывать транзакции на фоне продолжающегося военного конфликта США и Израиля с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на Crystal Intelligence и других блокчейн-аналитиков.

За период конфликта Nobitex обработала более $100 млн транзакций — это около 20% обычного объема за такой же период. С начала войны клиенты вывели с биржи $54 млн. Значительная часть средств ушла за границу — брокерам, конвертирующим криптовалюту в деньги. При этом биржа и семья Харрази до сих не попали под американские санкции, сообщило Reuters.

На днях власти США арестовали иранские криптовалютные активы на сумму почти $500 млн, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По словам чиновника, блокировка связана с военной операцией против Ирана.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что иранскую криптовалютную биржу Nobitex взломала связанная с Израилем группа хакеров-активистов Гонджешке Даранде, забрав почти $82 миллиона.