Отток криптовалюты с крупнейшей биржи Ирана Nobitex вырос на 700% — Elliptic

После авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля отток криптовалют с крупнейшей иранской биржи Nobitex резко возрос — по данным компании Elliptic, более чем на 700%.

Согласно публикации Elliptic, отток средств с Nobitex за несколько минут после первых ударов превысил $500 000, а в течение одного часа достиг почти $3 млн.

Аналитики компании расценили этот всплеск как возможное бегство капитала из страны: анализа транзакций показал, что значительная часть средств была переведена на иностранные криптовалютные биржи.

«Это позволяет перемещать средства за пределы Ирана, избегая части проверок глобальной банковской системы», — отметили в Elliptic.

Интернет-блокировка остановила отток

После 28 февраля объем оттока существенно сократился. Компания TRM Labs, занимающаяся криптовалютной аналитикой, объяснила это введенной иранскими властями интернет-блокировкой.

По данным TRM, подключение к сети в стране упало примерно на 99% вскоре после начала конфликта. Сама компания не разделяет вывод Elliptic о массовом бегстве капитала, утверждая, что криптовалютная экосистема Ирана не демонстрирует признаков ускорения транзакций, а, напротив, переживает спад — как по числу операций, так и по объемам.

Таким образом, два авторитетных игрока в сфере блокчейн-аналитики пришли к диаметрально противоположным заключениям об одних и тех же данных.

Nobitex: ключевая роль в иранском крипторынке

Nobitex — не просто одна из иранских бирж. На ее долю приходится около 87% всего объема криптовалютных транзакций в стране. В 2025 году платформа обработала около $7,2 млрд в сделках для более чем 11 млн пользователей. Иранцы активно используют криптовалюту как инструмент хранения и перемещения средств на фоне санкционного давления и нестабильности национальной банковской системы.

В октябре прошлого года один из крупнейших частных банков страны — Ayandeh Bank — обанкротился после накопления убытков на $5,1 млрд и долгов почти на $3 млрд, что затронуло свыше 42 млн клиентов. Центральный банк Ирана ранее предупреждал, что еще восемь местных банков рискуют быть ликвидированы без проведения реформ.

Сам Nobitex также не избежал серьезных проблем: в июне прошлого года биржа подверглась взлому со стороны Израиля, в результате которого было похищено $81 млн.

Геополитический контекст

Авиаудары США и Израиля направлены на подрыв ядерной и ракетной программ Ирана, а также на смену действующего режима. Иран ответил ударами по соседним государствам, что еще больше дестабилизировало ситуацию в регионе. На этом фоне криптовалюта остается одним из немногих доступных иранским гражданам инструментов для защиты активов и их перемещения за рубеж — вне зависимости от того, как именно интерпретировать последние данные об объемах транзакций.

Показательно, что первый всплеск оттока зафиксирован буквально в первые минуты после начала ударов — это говорит о том, что часть пользователей отреагировала немедленно, еще до введения интернет-блокировки. Дальнейшая динамика будет во многом определяться тем, как долго она продлится и как будет развиваться конфликт.