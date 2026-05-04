4 мая 2026, 12:24 Читати українською

Укрзализныця теряет людей, но занимает первое место: что происходит с рынком труда

Крупнейшим работодателем столицы и всей Украины традиционно остается «Укрзализныця» — 169 952 сотрудника. За год число сотрудников сократилось на 4,9%. Также «Укрзализныця» входит в десятку лучших компаний индекса OpenDataBot в сфере транспорта и логистики.

Кто лидирует в областях

Лидером в Днепропетровской области остается АТБ-Маркет — 46 649 сотрудников. За год штат компании увеличился на 1,2%.

В Полтавской области лидирует «Аврора» (ООО «Выгодная покупка») — 14 590 сотрудников. За год компании удалось увеличить свой штат на 16%.

«Запорожсталь», также входящая в Индекс OpenDataBot, стала лидером в Запорожской области. В компании работает 8 039 сотрудников. По сравнению с 2024 годом штат сократился на 6,3%.

Волынь в этом году в центре внимания — компания WOG (ООО «Петрол Контракт»), входящая в группу «Континуум», насчитывает 5 490 сотрудников и показала рекордный рост штата почти в 1,7 раза.

В Киевской области крупнейшим работодателем стала сеть магазинов Фора, входящая в Фоззи Групп — 9 462 сотрудника. За год штат увеличился на 3%.

Винницкая птицефабрика лидирует в Винницкой области и обеспечивает работой 6 636 человек: +11,3% за год.

Во Львовской области крупнейшим работодателем является ОККО-Драйв с 6 579 работниками. За год число сотрудников сократилось на 2%.

В Житомирской области лидирует еще один участник Индекса Опендатабота — сеть АЗК UPG (ЧП «Укрпалетсистем») — 4 154 сотрудника. За год компания увеличила штат на 8%.

В Кировоградской области крупнейшим работодателем в этом году стала сеть магазинов Файно Маркет (ООО «Вересень плюс»), насчитывающая 3 569 сотрудников. За год число сотрудников увеличилось на 7%.

Тернопольская область представлена заводом кабельных сетей Се Борднетце-Украина с 3 215 сотрудниками: -9% за год.

Завод Флекстроникс ТЗОВ — крупнейший работодатель Закарпатья. Штат компании сократился за год на 6% до 2 408 сотрудников.

В Черновицкой области уже второй год подряд лидирует сеть магазинов Тайстра груп — 1 163 сотрудника. При этом за год число сотрудников сократилось на 6%.

В Херсонской области лидерство в этом году у Taurt Medical (ООО «Медикгруп»). В компании работает 426 человек: -6% за год.

В 10 регионах Украины крупнейшими работодателями стали компании, обеспечивающие страну электроэнергией:

  • Харьковская область — Харьковоблэнерго (4 829 сотрудников)
  • Хмельницкая область — Хмельницкоблэнерго (2 846 сотрудников)
  • Черниговская область — Черниговоблэнерго (2 839 сотрудников)
  • Ровенская область — Ровеноблэнерго (1 853 сотрудников)
  • Черкасская область — Черкассыоблэнерго (3 281 сотрудник)
  • Сумская область — Сумыоблэнерго (3 025 сотрудников)
  • Одесская область — ДТЭК Одесские электросети (3 578 сотрудников, компания связана с группой Систем Капитал Менеджмент (СКМ))
  • Донецкая область — Донбассэнерго (1 114 сотрудников, компания входит в группу Максима Ефимова)
  • Ивано-Франковская область — Прикарпатьеоблэнерго (2 887 сотрудников, компания входит в группу братьев Суркисов)
  • Николаевская область — Николаевоблэнерго (2 865 сотрудников).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
