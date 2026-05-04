В 2025 году НАК «Нафтогаз Украины» получила 5,83 млрд грн консолидированной прибыли, говорится в распоряжении Кабмина.
Прибыль «Нафтогаза» упала более чем в шесть раз в 2025 году
Падение прибыли
Это более чем в 6 раз меньше по сравнению с показателем за 2024 год, когда консолидированная прибыль группы составила около 38 млрд грн (по данным компании).
Чистая прибыль материнской компании также снизилась до 1,65 млрд грн против 23,9 млрд грн годом ранее.
Из прибыли, принадлежащей акционеру (3,23 млрд грн), 30% (969,9 млн грн) направят в госбюджет, 70% — на уставные цели. Правительство также утвердило отчеты о вознаграждении руководящих органов компании за 2025 год.
Напомним
Как писал «Минфин», Федеральный Верховный суд Швейцарии поставил точку в многолетнем юридическом противостоянии, полностью отклонив жалобу «Газпрома».
С мая 2022 года «Газпром» нарушил свои контрактные обязательства по принципу «take or pay», прекратив оплаты. В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитраж, который «Газпром» пытался заблокировать через российские суды.
