Прибыль «Нафтогаза» упала более чем в шесть раз в 2025 году

В 2025 году НАК «Нафтогаз Украины» получила 5,83 млрд грн консолидированной прибыли, говорится в распоряжении Кабмина.

Падение прибыли

Это более чем в 6 раз меньше по сравнению с показателем за 2024 год, когда консолидированная прибыль группы составила около 38 млрд грн (по данным компании).

Чистая прибыль материнской компании также снизилась до 1,65 млрд грн против 23,9 млрд грн годом ранее.

