Биткоин вернулся выше отметки в $80 000, но рынок сомневается в устойчивом прорыве

Биткойн в начале азиатской сессии поднялся выше отметки в 80 000 долларов , однако, по данным аналитиков и рыночных индикаторов, рост в значительной степени обусловлен притоком средств в спотовые ETF в США и кредитным плечом, а не широким спотовым спросом. Об этом сообщает CoinDesk 4 мая.

Рост выше $80 000

Биткоин торгуется выше отметки в 80 000 долларов впервые с конца января, а рост последних недель поддержали чистые притоки средств в американские спотовые биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. За три недели такие фонды привлекли около 2,7 млрд долларов, а их совокупные чистые активы превысили 100 млрд долларов.

Аналитики CryptoQuant отмечают, что возвращение к этому уровню происходит на фоне осторожной позиции участников рынка. Рост поддерживается не только ETF, но и увеличением длинных позиций с кредитным плечом по крупным криптоактивам.

CryptoQuant: фьючерсы опережают спот

Согласно оценке CryptoQuant, опубликованной 30 апреля, динамика биткоина в апреле была обусловлена почти полностью ростом спроса на бессрочные фьючерсы, в то время как спотовый спрос во время ралли сокращался. Такое несоответствие исторически указывало на неустойчивые ценовые подъемы, которые могут быстро развернуться в обратную сторону после закрытия позиций.

Кроме того, рынок фиксирует рост интереса к длинным позициям с кредитным плечом в таких активах, как ether и NEAR, что также усиливает роль спекулятивного капитала в текущем движении. Это означает, что часть роста формируется за счет производных инструментов, а не только за счет реального покупательского спроса на спот-рынке.

Что показывают потоки в ETF

CoinGlass в своём справочном описании ETF отмечает, что стабильные чистые притоки в биткоин-ETF обычно рассматриваются как индикатор роста институционального спроса и привлечения более долгосрочного капитала. В то же время этот же ресурс подчеркивает: для оценки качества рынка данные об ETF стоит сравнивать с открытым интересом и ставками финансирования на рынке деривативов, поскольку именно такая комбинация дает представление о том, поддерживается ли рост капиталом без чрезмерного кредитного плеча.

Почему это важно

Для рынка разница между притоком средств в ETF и слабым спотовым спросом означает, что цена может расти без достаточно широкой базы покупателей. В такой ситуации любое замедление притока средств в фонды или закрытие длинных позиций по фьючерсам может усилить волатильность и спровоцировать резкий откат.

Для инвесторов это сигнал о том, что сам факт возвращения биткоина выше отметки в 80 000 долларов ещё не обязательно означает начало устойчивого нового восходящего тренда. Рыночные ожидания также остаются сдержанными: по данным CoinDesk, на Polymarket шансы на $85 000 в этом месяце оценивают в 56%, а на $90 000 — лишь в 23%.

