Украинский ИТ-экспорт возвращается к росту: $592 млн в марте
В марте 2026 года экспорт ИТ-услуг составил $592 млн, что больше на $48 млн (+8,8%), чем в феврале ($544 млн). Об этом написал глава Налогового комитета
Положительная динамика
За год тоже есть положительная статистика: если в марте 2025 года ИТ-экспорт был на уровне $546 млн, то в марте 2026 года он достиг отметки в $592 млн (+$46 млн или +8,4%).
Топ-5 лидеров украинского ИТ-экспорта
В марте 2026 года в топ-5 лидеров украинского ИТ-экспорта вошли: США ($230 млн), Мальта ($53 млн), Кипр ($42 млн), Великобритания ($37 млн), Израиль ($24 млн). Год назад эти страны оставались нашими ключевыми партнерами.
Доля экспорта IT-услуг в структуре общего экспорта услуг была на уровне 43,2% ($1,369 млрд). За год этот показатель вырос на 4,3 п.п. — с 38,9% до 43,2%.
Несмотря на традиционную просадку ИТ-экспорта в начале 2026 года на -25,7% (в январе по сравнению с декабрем-2025), IT-сектор наращивает продажи своих продуктов и услуг даже быстрее, чем в прошлом.
Для понимания: в первом квартале 2026 года экспорт ИТ-услуг достиг отметки в $1,644 млрд. дол. В начале 2025 года этот показатель был на уровне $1,570 млрд. То есть, за год имеем +$74 млн или +4,7%.
Как видим, даже во время войны наша IT-отрасль имеет все шансы возобновить темпы экспорта, несколько замедлившиеся в начале 2026 года. И даже — достичь результатов 2025 года, когда ИТ-экспорт был на уровне $6,7 млрд.
«Задача государства — поддержать экспортные амбиции украинских IT-компаний. Поэтому важно расширять производство продуктов и услуг в рамках ИТ и ОПК с целью экспорта и масштабировать возможности спецрежима Defence City», — написал Гетманцев.
Якщо порахувати витрати на імпорт палива, добрив, насіння, техніки та логістики — то цифри вийдуть аж занадто цікаві. Все це, звісно, дає ВВП, але от саме внесок в баланс зовнішньої торгівлі дуже різний.
Тож, кожні додаткові $10 млн експорту IT — це практично чисті $10 млн в економіку.
Але витрати в ІТ зовсім не нульові.