4 мая 2026, 9:27 Читати українською

Украинский ИТ-экспорт возвращается к росту: $592 млн в марте

В марте 2026 года экспорт ИТ-услуг составил $592 млн, что больше на $48 млн (+8,8%), чем в феврале ($544 млн). Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

В марте 2026 года экспорт ИТ-услуг составил $592 млн, что больше на $48 млн (+8,8%), чем в феврале ($544 млн).

Положительная динамика

За год тоже есть положительная статистика: если в марте 2025 года ИТ-экспорт был на уровне $546 млн, то в марте 2026 года он достиг отметки в $592 млн (+$46 млн или +8,4%).

Топ-5 лидеров украинского ИТ-экспорта

В марте 2026 года в топ-5 лидеров украинского ИТ-экспорта вошли: США ($230 млн), Мальта ($53 млн), Кипр ($42 млн), Великобритания ($37 млн), Израиль ($24 млн). Год назад эти страны оставались нашими ключевыми партнерами.

Доля экспорта IT-услуг в структуре общего экспорта услуг была на уровне 43,2% ($1,369 млрд). За год этот показатель вырос на 4,3 п.п. — с 38,9% до 43,2%.

Несмотря на традиционную просадку ИТ-экспорта в начале 2026 года на -25,7% (в январе по сравнению с декабрем-2025), IT-сектор наращивает продажи своих продуктов и услуг даже быстрее, чем в прошлом.

Для понимания: в первом квартале 2026 года экспорт ИТ-услуг достиг отметки в $1,644 млрд. дол. В начале 2025 года этот показатель был на уровне $1,570 млрд. То есть, за год имеем +$74 млн или +4,7%.

Как видим, даже во время войны наша IT-отрасль имеет все шансы возобновить темпы экспорта, несколько замедлившиеся в начале 2026 года. И даже — достичь результатов 2025 года, когда ИТ-экспорт был на уровне $6,7 млрд.

«Задача государства — поддержать экспортные амбиции украинских IT-компаний. Поэтому важно расширять производство продуктов и услуг в рамках ИТ и ОПК с целью экспорта и масштабировать возможности спецрежима Defence City», — написал Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

neverice
neverice
4 мая 2026, 10:53
Часто порівнюють експортні галузі — IT, аграрку та ресурсну (метали та інше). Але практично завжди упускається важлива деталь — об'єм імпорту, для забезпечення цього експорту.
Якщо порахувати витрати на імпорт палива, добрив, насіння, техніки та логістики — то цифри вийдуть аж занадто цікаві. Все це, звісно, дає ВВП, але от саме внесок в баланс зовнішньої торгівлі дуже різний.
Тож, кожні додаткові $10 млн експорту IT — це практично чисті $10 млн в економіку.
vt313
vt313
4 мая 2026, 11:11
Мабудь це неможливо вирахувати.
Але витрати в ІТ зовсім не нульові.
