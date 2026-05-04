4 мая 2026, 11:22 Читати українською

На Украину приходится 5 % мировых запасов полезных ископаемых — но половина из них под оккупацией

По данным Государственной службы геологии и недр Украины, общая стоимость минеральных ресурсов страны достигает около 15 трлн долларов, что составляет примерно 5% мировых запасов полезных ископаемых. Украина имеет подтвержденные запасы 22 из 34 минералов, признанных критическими Евросоюзом, и 23 из 50 — критическими США. Об этом пишет Visual Capitalist.

Мінеральні запаси України

Основные ресурсы и их доля

По открытым оценкам, запасы лития превышают 500 000 тонн — это самые большие запасы в Европе. Запасы урана составляют около 270 000 тонн подтвержденных резервов, сконцентрированных преимущественно в Кировоградском геоблоке. Открытые запасы титановых руд эквивалентны 15 годам мирового производства.

Критическая проблема: оккупация месторождений

Примерно 53 % общей стоимости минеральных ресурсов — более 7,5 трлн долларов — находятся на территориях, частично оккупированных Россией. Это включает месторождения Луганской, Донецкой и Запорожской областей, $205 млрд запасов в Крыму, а также ресурсы Днепропетровской области стоимостью $3,5 трлн, которые находятся под угрозой. В частности, в оккупированных районах находятся значительные залежи лития, графита, урана, редкоземельных элементов и марганца.

Нормативно-правовая база и инвестиции

В июле 2025 года Кабинет министров Украины утвердил перечни стратегических (11 элементов, в частности уран и титан) и критически важных (28 элементов, в частности литий и редкоземельные руды) минералов. Для 60 участков предусмотрены электронные аукционы, для 26 — соглашения о разделе продукции. Месторождения на временно оккупированных территориях формально включены в перечни, однако фактически исключены из оборота на весь период оккупации.

Мінеральні запаси України

Стратегическое значение для ЕС и США

В апреле 2025 года Украина заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС в сфере критически важных сырьевых ресурсов. Позже в том же году было подписано американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, предусматривающее совместную разработку месторождений в обмен на инвестиции в восстановление. Китай в настоящее время доминирует в производстве большинства тех же критически важных минералов, что делает украинские ресурсы стратегически ценными для диверсификации глобальных цепочек поставок. При этом ни одна коммерческая шахта по добыче редкоземельных элементов в Украине пока не функционирует.

Почему это важно

Минеральные ресурсы Украины — непосредственный фактор геополитической борьбы: Россия, контролируя более половины стоимости этих ресурсов, получает рычаг влияния на мировые рынки критически важных сырьевых ресурсов. Для инвесторов и партнеров Украины ключевой риск — неопределенность в отношении сроков деоккупации месторождений и необходимость значительных вложений в разведку и инфраструктуру до начала промышленной добычи. Для технологических и оборонных отраслей Запада доступ к украинскому литию, титану и бериллю является вопросом снижения зависимости от китайских поставщиков.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

kadaad1988
4 мая 2026, 12:20
Так за это на майдане 2014-го и боролись!
