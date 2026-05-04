4 мая 2026, 11:43

Nvidia, Microsoft и Amazon интегрируют ИИ в секретные сети Пентагона

Ведущие американские технологические компании, включая Nvidia, Microsoft и Amazon, подписали соглашения с Пентагоном о предоставлении доступа к их инфраструктуре и ИИ-инструментам для использования на засекреченных сетях. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Что известно

Ранее американские военные использовали в секретных операциях Claude от Anthropic — в том числе во время войны в Иране и во время операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Впоследствии гендиректор компании Дарио Амодей отказался продолжать сотрудничество до тех пор, пока правительство не предоставит гарантии, что разработки Anthropic не будут использоваться для внутренней слежки или для создания автономного оружия.

Контракт Пентагона с Google

28 апреля контракт с Пентагоном подписал Google, разрешив использовать свои ИИ-продукты для любых законных государственных целей. Более того, согласно договору, компания также обязана помогать властям в настройке параметров безопасности и фильтров ИИ. При этом, несмотря на пункт о запрете использования технологии для слежки или автономного оружия, у Google нет права контролировать действия правительства или накладывать вето на его решения.

Сделка Google с Минобороны вызвала неоднозначную реакцию среди работников компании. Накануне его подписания, 27 апреля, более 500 сотрудников направили открытое письмо гендиректору Сундару Пичаи, в котором призвали отказаться от сотрудничества с Пентагоном. «Мы хотим видеть, как ИИ приносит пользу человечеству, а не используется бесчеловечными или вредоносными способами, — говорится в письме. — Единственный способ гарантировать, что Google не будет связан с такими вредоносными практиками, — это отказаться от участия в любых засекреченных проектах».

Конфликт с Anthropic

Ранее «Минфин» писал, что переговоры между Пентагоном и Anthropic об использовании ИИ-технологий сорвались после того, как компания выступила против использования своей продукции для слежки. В ответ глава Пентагона Питт Хегсет признал компанию угрозой для цепочки поставок США. Такое решение фактически заблокировало для Anthropic возможность реализации своего товара в адрес госструктур и компаний, занимающихся военными поставками. Разработчик обратился за защитой своих прав в суд, который встал на его сторону.

Читайте также: Администрация Трампа внесла Anthropic в черный список

Суд в Сан-Франциско заблокировал решение Минобороны США о внесении Anthropic в список угроз национальной безопасности, указав на то, что действия властей являлись местью за публичную позицию компании.

Судебное решение запретило американской администрации принимать карательные меры против компании, однако Минобороны вправе самостоятельно выбирать себе поставщиков для дальнейшего сотрудничества. Параллельный спор между Anthropic и властями США по другому закону рассматривается в федеральном суде Вашингтона.

Роман Мирончук
