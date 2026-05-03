3 мая 2026, 15:37 Читати українською

Запас налички Berkshire Hathaway устновил новый рекорд: сколько фонд накопил под руководством Абеля

Инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway зафиксировал рекордный рост резервов и операционной прибыли в первом квартале под руководством нового генерального директора Грега Абеля. Об этом сообщает Bloomberg.

Резервы Berkshire Hathaway достигли рекордных $397 млрд в первом квартале под руководством Грега Абеля
Фото: pixabay

По состоянию на конец первого квартала 2026 года резервы компании выросли до $397 млрд — это самый высокий показатель в истории. Основной причиной стало сокращение инвестиций в акции: за период компания продала бумаги на чистую сумму $8,1 млрд.

Операционная прибыль компании за первые три месяца года составила $11,35 млрд, что почти на 18% больше, чем годом ранее.

Ключевым драйвером явилось улучшение результатов страхового бизнеса. Прибыль от андеррайтинга выросла на 29% — до $1,7 млрд. В прошлом году этот сегмент пострадал из-за убытков, связанных с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Возврат выкупа акций

В первом квартале Грег Абель возобновил программу выкупа акций. Компания выкупила собственные бумаги на $234,2 млн — впервые более чем за год.

Это решение продолжает подход, который ранее поддерживал Уоррен Баффет: руководство считает, что рыночная цена акций ниже их внутренней стоимости.

Реакция рынка

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции компании в этом году снизились на 5,9%. Инвесторы пока осторожно оценивают смену руководства после того, как легендарный инвестор Уоррен Баффет объявил об уходе с поста CEO.

Субботнее собрание акционеров в Омасе стало первым за десятилетие, которое возглавил не Уоррен Баффет. Хотя 95-летний инвестор присутствовал в зале и выступил со вступительным словом, бразды правления официально перешли в Абель.

Проблемы в отдельных подразделениях

Не все бизнесы показали положительную динамику. Страховая компания GEICO зафиксировала падение прибыли от андеррайтинга на 35% из-за роста издержек и убытков.

В то же время железнодорожное подразделение BNSF Railway увеличило чистую прибыль на 13% — до $1,4 млрд. Аналитики отмечают, что результаты BNSF свидетельствуют о постепенном повышении эффективности, хотя потенциал для улучшения остается.

Инвестиционные решения

Компания также продолжает пересмотр инвестиционного портфеля:

  • была продана часть активов, которые раньше покупал Тодд Комбс;
  • Kraft Heinz пока избежала новых списаний, хотя балансовая стоимость инвестиции превышает ее рыночную отметку на $1,4 млрд.

Конец 60-летней эпохи

«Минфин» писал, что 31 декабря 2025 года стал последним днем пребывания 95-летнего Уоррена Баффета в должности CEO Berkshire Hathaway, которую он возглавлял в течение 60 лет.

С 1 января 2026 года бразды правления официально перешли к его преемнику — Грегу Абелю. Кроме того, стало известно об отставке одного из топ-менеджеров по инвестициям Тодда Комбса, перешедшего в JPMorgan Chase.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
