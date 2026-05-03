Резюме, написанное от руки, снижает ваши шансы найти работу на 20–60% — исследование

Исследователи Корнелльского университета (США) пришли к выводу , что использование искусственного интеллекта при составлении резюме может существенно повысить шансы кандидатов на успех. В то же время резюме, написанные вручную, наоборот, часто проигрывают в отборе.

ИИ оценивает «своих»

В исследовании рассматривается новое явление — так называемый «self-preference bias» (предупреждение самодостоинства). Речь идет о ситуации, когда системы искусственного интеллекта предпочитают контент, который сами же и генерируют.

Это особенно важно в контексте найма: кандидаты все чаще используют ИИ для создания или редактирования резюме. Работодатели в свою очередь применяют те же или подобные модели для их отбора.

Эксперимент: кого выбирают алгоритмы

Исследователи провели масштабный эксперимент по резюме, где сравнивали тексты, написанные людьми и резюме, созданные разными языковыми моделями (LLM).

Результаты показали, что ИИ стабильно предпочитает резюме, созданные той же моделью. Уровень такого предубеждения составляет от 67% до 82% в зависимости от модели.

В симуляции реальных процессов найма (в 24 профессиях) оказалось, что:

кандидаты, использующие тот же ИИ, что и работодатель, имеют на 23−60% больше шансов попасть в шортлист;

соответственно, резюме, написанные вручную, могут снижать шансы на трудоустройство на 20−60%.

Более всего это проявляется в сферах:

продаж,

финансов,

бухгалтерии.

Можно ли это исправить

Исследование также показало, что проблему можно отчасти решить. Простые технические изменения, уменьшающие самоузнавание ИИ, позволяют сократить этот эффект более чем на 50%.