В первом квартале 2026 года украинцы потратили за рубежом почти вдвое больше, чем предусматривал транш МВФ

Украинские граждане продолжают активно тратить средства за пределами страны. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Между тем правительство готовится к масштабным валютным поступлениям от международных партнеров для покрытия бюджетного дефицита.

Динамика расходов украинцев и контроль со стороны регулятора

В первом квартале 2026 года объем средств, оставленных украинцами за рубежом, достиг 2,77 миллиарда долларов. Этот показатель демонстрирует минимальный рост на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отдельно за март текущего года отток составил 963 миллиона долларов, что свидетельствует об увеличении расходов на 10,4% в годовом исчислении. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет полный контроль над валютным рынком: регулятор поддерживает баланс благодаря действующим ограничениям на покупку валюты и лимитам на транзакции с карт украинских банков за рубежом.

Сокращение расходов иностранных компаний в Украине

Противоположная тенденция наблюдается в отношении расходов иностранцев на территории Украины. В течение первого квартала 2026 года этот показатель сократился на 1,4% и составил 0,27 миллиарда долларов (из которых 93 миллиона долларов приходятся на март). Эксперт объясняет такое падение рядом объективных причин: зимним периодом, нестабильным состоянием энергетической системы и регулярными обстрелами, что существенно уменьшает количество деловых и частных визитов в страну.

Напомним, что во втором квартале 2026 года Украина получила первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

