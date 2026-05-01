Махинации на сотни миллионов: Коломойскому объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора выдвинули очередное подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому. Его обвиняют в организации финансовой схемы, позволившей незаконно завладеть средствами Приватбанка на сумму более 100 млн гривен. СБУ не назвала имя бизнесмена, которому объявили подозрение, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Коломойском.

Детали коррупционной схемы

По версии следствия, события разворачивались в 2014 году. Механизм вывода денег выглядел следующим образом. Подконтрольные бизнесмену компании получали банковские ссуды без реальной хозяйственной цели и надлежащего залога.

Кредитные ресурсы проходили через цепь посредников — юридических и физических лиц, что создавало иллюзию законных финансовых операций. В конце концов, активы оказывались на личных счетах организаторов. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого поступило сотни миллионов гривен от одной из подконтрольных фирм под видом исполнения договоров.

Юридические последствия

В настоящее время доказана нанесение ущерба банку на сумму более 100 млн гривен, однако окончательный размер потерь еще уточняется.

Следствие считает, что в схему могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

Бывшему владельцу финучреждения сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Коломойский фигует по нескольким уголовным делам.

«Минфин» писал, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не оплатили Приватбанку более $3 млрд. Банк будет взимать средства принудительно.

Ранее Коломойский проиграл дело в Верховном Суде об обжаловании национализации Приватбанка.