Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 13:34 Читати українською

Махинации на сотни миллионов: Коломойскому объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора выдвинули очередное подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому. Его обвиняют в организации финансовой схемы, позволившей незаконно завладеть средствами Приватбанка на сумму более 100 млн гривен. СБУ не назвала имя бизнесмена, которому объявили подозрение, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Коломойском.

Фото: Игорь Коломойский

Детали коррупционной схемы

По версии следствия, события разворачивались в 2014 году. Механизм вывода денег выглядел следующим образом. Подконтрольные бизнесмену компании получали банковские ссуды без реальной хозяйственной цели и надлежащего залога.

Кредитные ресурсы проходили через цепь посредников — юридических и физических лиц, что создавало иллюзию законных финансовых операций. В конце концов, активы оказывались на личных счетах организаторов. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого поступило сотни миллионов гривен от одной из подконтрольных фирм под видом исполнения договоров.

Юридические последствия

В настоящее время доказана нанесение ущерба банку на сумму более 100 млн гривен, однако окончательный размер потерь еще уточняется.

Следствие считает, что в схему могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

Бывшему владельцу финучреждения сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Коломойский фигует по нескольким уголовным делам.

«Минфин» писал, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не оплатили Приватбанку более $3 млрд. Банк будет взимать средства принудительно.

Ранее Коломойский проиграл дело в Верховном Суде об обжаловании национализации Приватбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Папа Римський Цукєрман
1 мая 2026, 14:01
#
Навколо «вови» стискається коло!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 11 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами