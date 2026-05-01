Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 8:33 Читати українською

Доходность ОВГЗ остается выгодной и покрывает инфляционные риски — НБУ

В Национальном банке считают текущие ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вполне адекватными и привлекательными для всех типов инвесторов. Имеющаяся доходность на уровне 15−16% годовых не только покрывает текущий рост цен, но и позволяет получить реальную прибыль. Об этом заявил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский во время брифинга по монетарной политике 30 апреля.

Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему ОВГЗ остаются привлекательными?

Лепушинский приводит несколько ключевых аргументов в пользу инвестиций в госбумаги:

  • Превышение инфляции: при текущей инфляции в 7,9% и прогнозе 9,4% к концу года, ставки в 15,2−16,2% обеспечивают надежную защиту сбережений.
  • Временный характер инфляции: хотя прогноз на 2026 год был повышен, в НБУ уверены, что это лишь ситуативный всплеск, и уже в следующем году темп роста цен начнет устойчиво снижаться.
  • Конкурентность: ставки по ОВГЗ постепенно выравниваются с депозитными, что делает этот инструмент все более массовым среди населения.

Читайте также: Инфляция в Украине снова пошла вверх: НБУ ухудшил прогноз

Состояние рынка и потенциал привлечений

Несмотря на определенные колебания спроса, ситуация на рынке заимствований не вызывает беспокойства в центробанке.

С начала года Министерство финансов привлекло 182 млрд грн, в то время как погасило чуть более 140 млрд грн. Это означает, что уровень рефинансирования долга (ролловер) составляет более 130%, что значительно превышает заложенные в бюджете 100%.

Читайте также: Каким должен стать курс доллара, чтобы приобретение гривневых ОВГЗ потеряло смысл

Если бюджету понадобятся более значительные объемы средств, Минфин может активнее использовать бенчмарк-облигации, по которым банки формируют свои резервы.

Лепушинский подчеркнул, что Министерство финансов самостоятельно «дирижирует» объемами заимствований, исходя из текущих фискальных потребностей страны. НБУ со своей стороны готов поддерживать диалог для обеспечения финансовой стабильности.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
1 мая 2026, 11:50
#
Да коммерческие банки и их владельцы неплохо зарабатывают с подачи проходимцев из нацбанка!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами