Доходность ОВГЗ остается выгодной и покрывает инфляционные риски — НБУ

В Национальном банке считают текущие ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вполне адекватными и привлекательными для всех типов инвесторов. Имеющаяся доходность на уровне 15−16% годовых не только покрывает текущий рост цен, но и позволяет получить реальную прибыль. Об этом заявил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский во время брифинга по монетарной политике 30 апреля.

Почему ОВГЗ остаются привлекательными?

Лепушинский приводит несколько ключевых аргументов в пользу инвестиций в госбумаги:

Превышение инфляции: при текущей инфляции в 7,9% и прогнозе 9,4% к концу года, ставки в 15,2−16,2% обеспечивают надежную защиту сбережений.

Временный характер инфляции: хотя прогноз на 2026 год был повышен, в НБУ уверены, что это лишь ситуативный всплеск, и уже в следующем году темп роста цен начнет устойчиво снижаться.

Конкурентность: ставки по ОВГЗ постепенно выравниваются с депозитными, что делает этот инструмент все более массовым среди населения.

Состояние рынка и потенциал привлечений

Несмотря на определенные колебания спроса, ситуация на рынке заимствований не вызывает беспокойства в центробанке.

С начала года Министерство финансов привлекло 182 млрд грн, в то время как погасило чуть более 140 млрд грн. Это означает, что уровень рефинансирования долга (ролловер) составляет более 130%, что значительно превышает заложенные в бюджете 100%.

Если бюджету понадобятся более значительные объемы средств, Минфин может активнее использовать бенчмарк-облигации, по которым банки формируют свои резервы.

Лепушинский подчеркнул, что Министерство финансов самостоятельно «дирижирует» объемами заимствований, исходя из текущих фискальных потребностей страны. НБУ со своей стороны готов поддерживать диалог для обеспечения финансовой стабильности.