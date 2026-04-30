Отзыв месяца: как банк может разрушить финансовую репутацию одной ошибкой в кредитной истории

Редакция«Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в марте 2026 года .Им стал пользовательпод ником Cheluskin, который утверждает , что Монобанк передал в Бюро кредитных историй ложную информацию о том, что он якобы не выполняет кредитные обязательства. Клиент сразу обратился в службу поддержки финучреждения, как только получил уведомление от другого банка об аннулировании всех кредитных лимитов из-за резко испорченной кредитной истории.

«В поддержке Монобанка мне ответили, что у меня все хорошо. Но я усомнился, заказал платную справку из БКИ и четко увидел там ошибочные данные именно от Монобанка», — делится Cheluskin.

Бюро, в свою очередь, подтвердило: оно лишь отражает данные, полученные от банка. В итоге клиент оказался в замкнутом круге: банк отрицает проблему, бюро ссылается на банк, а кредитная история уже испорчена и влияет на финансовые возможности потребителя.

Мнение экспертов

Служба поддержки Монобанка сразу отреагировала на отзыв пользователя, заверив, что работает над тем, чтобы помочь.

Впоследствии «Минфину» в финучреждении сообщили, что вопрос клиента был решен еще 11 марта. Но информацию, каким образом банк проверяет корректность информации, которая передается в БКИ, какой порядок и сроки исправления ошибочных записей в кредитной истории и несет ли банк ответственность за ущерб, причиненный клиенту через передачу некорректных данных, банк не предоставил. В финучреждении лишь коротко заметили, что в обмене данными с УБКИ возможны задержки, однако «финальный результат всегда корректный».

Юристы, в свою очередь, убеждены, что передача недостоверной информации в бюро кредитных историй — это не просто технический сбой, а прямое нарушение прав клиента.

«Банк (как источник формирования кредитной истории) обязан передавать достоверную, полную и актуальную информацию и обновлять ее, в случае изменений», — подчеркивает Анастасия Шаховец.

Если информация о просрочке передана без фактических оснований, это нарушает не только право клиента на достоверную информацию, но и его право на надлежащую кредитную репутацию, а также, безусловно, нормы финансового законодательства.

В подобных ситуациях, по словам юриста, ключевая ответственность лежит именно на банке. Бюро кредитных историй выполняет функцию «витрины» — оно не генерирует данные, а отражает полученную информацию. Если УБКИ подтверждает, что запись поступила от банка, значит, первопричина проблемы — на стороне финансового учреждения.

Как исправить кредитную историю

Законодательство предусматривает механизм обжалования:

Клиент подает заявление в Бюро кредитных историй. Бюро отмечает запись как спорную и обращается в банк для проверки. Банк должен проверить информацию (обычно это занимает 15−30 дней).

«Если банк не отвечает или подтверждает ложные данные, тогда это основание для жалоб и ответственности. Если банк подтверждает ошибку, то бюро обновляет информацию», — говорит юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры».

Попав в такую ситуацию, потребителю, по словам юриста, следует не медлить и действовать сразу в нескольких направлениях:

предоставить письменную претензию к банку с требованием исправить данные;

обжаловать информацию через бюро кредитных историй, добавив все подтверждающие документы (справки об отсутствии задолженности, выписки, переписку с банком);

обратиться с жалобой в НБУ;

зафиксировать все последствия (отказы банков, снижение лимитов);

в случае необходимости — обратиться в суд.

В суде можно требовать: признание информации недостоверной, обязательство ее исправить, компенсацию ущерба. Что касается последнего, эксперт отмечает: у клиента должны быть доказательства и он должен доказать причинно-следственную связь между ошибкой банка и негативными последствиями.

«Украинские суды рассматривают такие иски, хотя размеры компенсаций обычно остаются умеренными», — отмечает Анастасия Шаховец.

