Отзыв месяца: как банк может разрушить финансовую репутацию одной ошибкой в кредитной истории

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2026, 16:36

Отзыв месяца: как банк может разрушить финансовую репутацию одной ошибкой в кредитной истории

Редакция«Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в марте 2026 года.Им стал пользовательпод ником Cheluskin, который утверждает, что Монобанк передал в Бюро кредитных историй ложную информацию о том, что он якобы не выполняет кредитные обязательства. Клиент сразу обратился в службу поддержки финучреждения, как только получил уведомление от другого банка об аннулировании всех кредитных лимитов из-за резко испорченной кредитной истории.

Редакция«Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в марте 2026 года.

«В поддержке Монобанка мне ответили, что у меня все хорошо. Но я усомнился, заказал платную справку из БКИ и четко увидел там ошибочные данные именно от Монобанка», — делится Cheluskin.

Бюро, в свою очередь, подтвердило: оно лишь отражает данные, полученные от банка. В итоге клиент оказался в замкнутом круге: банк отрицает проблему, бюро ссылается на банк, а кредитная история уже испорчена и влияет на финансовые возможности потребителя.

Мнение экспертов

Служба поддержки Монобанка сразу отреагировала на отзыв пользователя, заверив, что работает над тем, чтобы помочь.

Впоследствии «Минфину» в финучреждении сообщили, что вопрос клиента был решен еще 11 марта. Но информацию, каким образом банк проверяет корректность информации, которая передается в БКИ, какой порядок и сроки исправления ошибочных записей в кредитной истории и несет ли банк ответственность за ущерб, причиненный клиенту через передачу некорректных данных, банк не предоставил. В финучреждении лишь коротко заметили, что в обмене данными с УБКИ возможны задержки, однако «финальный результат всегда корректный».

Юристы, в свою очередь, убеждены, что передача недостоверной информации в бюро кредитных историй — это не просто технический сбой, а прямое нарушение прав клиента.

«Банк (как источник формирования кредитной истории) обязан передавать достоверную, полную и актуальную информацию и обновлять ее, в случае изменений», — подчеркивает Анастасия Шаховец.

Если информация о просрочке передана без фактических оснований, это нарушает не только право клиента на достоверную информацию, но и его право на надлежащую кредитную репутацию, а также, безусловно, нормы финансового законодательства.

В подобных ситуациях, по словам юриста, ключевая ответственность лежит именно на банке. Бюро кредитных историй выполняет функцию «витрины» — оно не генерирует данные, а отражает полученную информацию. Если УБКИ подтверждает, что запись поступила от банка, значит, первопричина проблемы — на стороне финансового учреждения.

Как исправить кредитную историю

Законодательство предусматривает механизм обжалования:

  1. Клиент подает заявление в Бюро кредитных историй.

  2. Бюро отмечает запись как спорную и обращается в банк для проверки.

  3. Банк должен проверить информацию (обычно это занимает 15−30 дней).

«Если банк не отвечает или подтверждает ложные данные, тогда это основание для жалоб и ответственности. Если банк подтверждает ошибку, то бюро обновляет информацию», — говорит юрист практики банкротства и реструктуризации ЮК «Приходько и партнеры».

Попав в такую ситуацию, потребителю, по словам юриста, следует не медлить и действовать сразу в нескольких направлениях:

  • предоставить письменную претензию к банку с требованием исправить данные;

  • обжаловать информацию через бюро кредитных историй, добавив все подтверждающие документы (справки об отсутствии задолженности, выписки, переписку с банком);

  • обратиться с жалобой в НБУ;

  • зафиксировать все последствия (отказы банков, снижение лимитов);

  • в случае необходимости — обратиться в суд.

В суде можно требовать: признание информации недостоверной, обязательство ее исправить, компенсацию ущерба. Что касается последнего, эксперт отмечает: у клиента должны быть доказательства и он должен доказать причинно-следственную связь между ошибкой банка и негативными последствиями.

«Украинские суды рассматривают такие иски, хотя размеры компенсаций обычно остаются умеренными», — отмечает Анастасия Шаховец.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gorobezus и 38 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами