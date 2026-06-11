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11 июня 2026, 8:41 Читати українською

Нацбанк отозвал лицензию у ломбарда «Платинум Скарб»: что известно

Нацбанк применил меру влияния к «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук и Компания» в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности. Финансовое учреждение потеряло право предоставлять средства и банковские металлы в кредит в виде ломбардных ссуд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Нацбанк применил меру влияния к «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук и Компания» в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности.

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Причина принятия решения

Главным основанием для принятия такого решения явилось систематическое невыполнение финансовым учреждением предыдущих решений регулятора.

Ломбард не принял необходимые меры для устранения выявленных нарушений и не привел свою текущую деятельность в полное соответствие требованиям действующего законодательства Украины.

Напомним

20 апреля 2026 г. Нацбанк выдвинул к компании официальное требование устранить выявленные при надзоре недостатки и нарушения. Руководство ломбарда должно было исправить все зафиксированные проблемы в срок до 12 мая 2026 года.

Компания полностью проигнорировала распоряжение НБУ и не предоставила никаких пояснений, отчетных документов или их копий относительно своей финансовой деятельности по официальным запросам регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
11 июня 2026, 9:38
#
Интересно, а кто может применить меру влияния к самому НБУ? Ведь его действия тоже должны контролироваться кем-то со стороны.
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