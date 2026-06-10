К закрытию межбанка в среду, 10 июня, курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже, евро подорожал на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Евро подорожал на межбанке на 19 копеек
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Открытие 10 июня
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Закрытие 10 июня
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Изменения
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44,95/44,99
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45,07/45,10
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12/11
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51,93/51,96
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52,12/52,14
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19/18
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,70−45,20 грн. Евро покупают за 51,57 грн, а продают за 52,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−45,00, евро — 52,00−52,25 грн.
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Источник: Минфин
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