Национальный банк обновил оценки состояния экономики Украины. После сложного начала года ожидается сдержанный рост ВВП, который должен ускориться в последующие два года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 апреля.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Итоги I квартала: влияние зимы и энергодефицита

Начало 2026 года оказалось тяжелым для украинской экономики. По оценкам НБУ, в первом квартале рост реального ВВП замедлился до 0,2% в годовом исчислении, тогда как в январе регулятор ожидал его на уровне 2,4%.

Главными отрицательными факторами стали:

Удары по инфраструктуре: атаки россии на энергетические и логистические объекты на фоне аномально прохладной зимы значительно ограничили активность бизнеса.

Сдержанная бюджетная политика: задержки в международной финансовой помощи заставили государство ограничить расходы.

Весной, благодаря сокращению дефицита в энергосистеме, ситуация начала несколько улучшаться.

Обновленный прогноз на 2026 год

Несмотря на ожидаемое оживление благодаря наверстанию бюджетных расходов, Нацбанк ухудшил годовой прогноз роста ВВП до 1,3%. В январском Инфляционном отчете регулятор прогнозировал 1,8%, в октябрьском — 2%.

Кроме последствий зимы, на экономику давят:

Сложное состояние энергосистемы, требующее длительного обновления.

Нехорошие эффекты для мировой экономики от конфликта на Ближнем Востоке.

Оптимизм на 2027−2028 годы

Регулятор ожидает, что при нормализации ситуации безопасности и снижении геополитического напряжения, темпы роста ВВП ускорятся до 2,8−3,7% в 2027—2028 годах. Драйверами этого восстановления станут: