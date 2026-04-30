Инфляция в Украине снова пошла вверх: НБУ ухудшил прогноз

После продолжительного периода стабилизации потребительские цены в Украине вернулись к росту. По данным Национального банка, продолжавшийся с июня 2025 года цикл замедления инфляции завершился в январе 2026-го. Главным фактором усиления ценового давления стало существенное удорожание энергоресурсов. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 апреля.

Почему цены растут?

Нацбанк выделяет несколько ключевых причин, подтолкнувших инфляцию:

Энергетический кризис: сложная ситуация в энергосистеме после массированных обстрелов рф заставляет предприятия закладывать более высокие затраты в стоимость продукции.

Скачок цен на горючее: война на Ближнем Востоке спровоцировала подорожание горючего, что имеет прямое и вторичное влияние на цены почти всех товаров и услуг.

Валютный фактор и зарплаты: ослабление курса гривни в предыдущие месяцы и стремительный рост заработных плат (превысившее ожидания) также усилили давление на рынок.

Текущие цифры

В марте 2026 года годовая инфляция ускорилась до 7,9%, а базовая — до 7,1%. Оба показателя оказались выше январских прогнозов регулятора. По предварительным оценкам НБУ, в апреле тенденция роста цен сохранилась.

Что ждать дальше?

Регулятор прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляция стабилизируется на текущем уровне, однако во втором полугодии она снова ускорится и достигнет 9,4% в конце 2026 года (с 7,5% в предыдущем январском прогнозе). Удорожание горючего будет отражаться в инфляции как напрямую, так и через вторичные эффекты, отражающиеся на динамике цен различных товаров и услуг с определенным временным лагом.

Когда цены начнут снижаться?

По данным НБУ, инфляция вернется на траекторию устойчивого понижения в 2027 году. Этому будут способствовать исчерпание эффектов высоких цен на горючее, снижение внешнего ценового давления, постепенное наращивание урожая, а также улучшение ситуации в энергетике.

Весомое влияние будут иметь и меры монетарной политики НБУ. В результате в конце 2027 года инфляция замедлится до 6,5% (предыдущий прогноз 6%), а в 2028 году — до цели 5%.