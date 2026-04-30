«Скрининг здоровья 40+»: заявку можно будет подать через «Дию» и без привязки ко дню рождения

Кабинет министров обновил условия государственной программы «Скрининг здоровья 40+», сделав ее более доступной и удобной для граждан. Изменения вступят в силу в ближайшее время после завершения технических настроек в приложении и на портале «Дия». Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Что изменили

Отменили привязку ко дню рождения. Раньше подать заявку на участие в программе можно было только через 30 дней после даты рождения.

Теперь украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, смогут подавать заявление сразу онлайн через «Дию» или оффлайн в ближайшем ЦНАПе.

Еще одно изменение касается сроков использования средств. После зачисления денег на специальный счет у участника программы будет два месяца, чтобы оплатить услугу скрининга в выбранном медицинском учреждении. Если средства не будут использованы вовремя, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Для тех, кто получил финансирование ранее, также предусмотрен переходный период. Они смогут использовать средства в течение двух месяцев с момента вступления в силу новых правил, ориентировочно до конца июня.