OpenAI разрабатывает свой смартфон на базе ИИ, чтобы конкурировать с Apple

Долгое время OpenAI отрицала намерения выходить на рынок смартфонов, однако новые данные свидетельствуют об изменении стратегии. Согласно отчету авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, компания Сэма Альтмана уже приступила к работе над собственным девайсом, который должен стать прямым конкурентом iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Технические партнеры и термины

OpenAI уже формирует цепочку поставок для своего будущего продукта. Компания ведет переговоры с MediaTek и Qualcomm по разработке специализированных чипов, оптимизированных под работу нейросетей.

Эксклюзивным партнером по проектированию и сборке систем выступит компания Luxshare. Финализация спецификаций запланирована на конец 2026-начало 2027 года, а массовое производство и релиз ожидаются в 2028 году.

Смартфон, «думающий» иначе

Главным отличием устройства OpenAI станет не железо, а программная логика. По словам Мин-Чи Куо, в основе смартфона будут лежать ШИ-агенты, что сделает пользовательский опыт кардинально отличным от того, что предлагает iOS.

Этот тезис косвенно подтвердил сам Сэм Альтман, написав в X:

«Кажется, пришло время серьезно переосмыслить дизайн операционных систем и интерфейсов пользователя. Также это касается интернета: должен быть протокол, который одинаково подходит для людей и агентов».

Читайте также: OpenAI представила GPT-5.5 для выполнения задач с минимальными инструкциями

Команда мечты

Над аппаратной частью OpenAI работает вместе с легендарным бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом. Кроме смартфона, в разработке находятся:

  • Умная колонка (аналог HomePod) с встроенным ChatGPT и камерой.
  • Умные очки.
  • Умная лампа.

Читайте также: OpenAI планирует заработать $100 миллиардов на рекламе к 2030 году

Почему OpenAI передумала?

Ранее в компании полагали, что новые типы устройств смогут «убить» смартфон, но, похоже, реальность внесла коррективы. Даже конкуренты, например CEO Perplexity Аравинд Сринивас, признают, что iPhone не исчезает под давлением ИИ, а лишь становится более ценным. OpenAI, вероятно, поняла: чтобы контролировать рынок ИИ, нужно обладать главным устройством, которое люди держат в руках 24/7.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
