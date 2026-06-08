Wizz Air запустит интернет Starlink на всех рейсах с 2027 года

Венгерская Wizz Air с 2027 года планирует обеспечить весь свой флот спутниковым интернетом Starlink компании SpaceX Илона Маска, пишет Reuters .

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Что известно

Заявление прозвучало на фоне подготовки SpaceX, материнской компании Starlink, к выходу на биржу на этой неделе.

Ранее конкуренты Wizz Air в сегменте бюджетных авиаперевозок, Ryanair и easyJet, заявляли о высокой стоимости внедрения Starlink на борту.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири оценивал потенциальные затраты своей компании на использование технологии примерно в $250 млн в год с учетом дополнительных расходов на топливо.