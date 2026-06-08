Правительство готовит комплекс решений, направленных на понижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство взялось за дисциплину на дорогах: какие изменения готовят нарушителям
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Что планируют?
- усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
- более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;
- усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
- законодательное урегулирование использования лёгкого персонального электротранспорта.
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Финальные решения обязаны учесть предложения общества.
Источник: Минфин
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