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8 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: транш от ЕС и каким будет курс доллара до конца года

Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 млрд евро: куда пойдут деньги?

Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки в размере почти 2,8 миллиарда евро. Эти средства помогут сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ключевых функций в условиях войны. Об этом сообщило Министерство финансов Украины .

Евро на межбанке подскочило на 48 копеек

К закрытию межбанка в понедельник, 8 июня, курс доллара подорожал в покупке и продаже на 32 копейки, евро на 48 копеек в покупке и продаже.

Население снова побежало в обменники: доллар или евро — эксперт назвал безусловного любимца людей

В мае 2026 г. по данным НБУ через небанковские финорганизации прошло 66,1% наличных операций (официальных) — это 8 месячный максимум. Приблизительно 22,7% сделок пришлось на евро, еще 72,5% на доллар. Другие валюты — 4,8%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Доллар будет дорожать, но без резкой девальвации: прогноз ICU на конец годаКурс гривны к доллару на конец 2026 года составит 45,8 грн/$. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе ICU .

Зарплаты чиновников в мае: кто в Кабмине получил больше всего

Заработная плата руководителей украинского правительства по итогам мая 2026 колебалась от 109 000 до 128 000 гривен. Наиболее высокооплачиваемым представителем Кабинета министров был первый вице-премьер-министр — министр энергетики страны Денис Шмигаль. Соответствующая информация появилась на Правительственном портале .

Реальные доходы в Европе: почему динамика зарплат не соответствует инфляции

Экономическая ситуация в ЕС на фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители заставляет европейцев по-новому оценивать свой уровень жизни. Последний отчет Indeed Hiring Lab демонстрирует тревожную тенденцию: в первом полугодии 2026 потребительская инфляция в еврозоне начала опережать рост номинальных зарплат, заложенных в новых вакансиях.

Источник: Минфин
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