Главное за понедельник: транш от ЕС и каким будет курс доллара до конца года

Евро на межбанке подскочило на 48 копеек

К закрытию межбанка в понедельник, 8 июня, курс доллара подорожал в покупке и продаже на 32 копейки, евро на 48 копеек в покупке и продаже.

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