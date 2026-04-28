28 апреля 2026, 12:56

«Toyota плюс Tesla»: китайский гигант Chery раскрыл амбициозную стратегию глобальной экспансии

Китайский автопроизводитель Chery, крупнейший экспортер автомобилей в стране, ориентируется сразу на два очень разных примера — Toyota и Tesla — в своей стратегии расширения в Европе и за ее пределами. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава компании Инь Туньюэ.

Экспансия в Европу и новые мощности

Chery рассматривает возможность расширения производственных мощностей в Барселоне (Испания), где у компании уже есть совместное предприятие. Также она ищет новые возможности совместного использования производственных площадок с европейскими автопроизводителями.

Основанная в 1996 году на берегу реки Янцзы, Chery выпустила свой первый автомобиль в 1999 году. Изначально бренд назывался Cheery и позиционировался как доступный и «жизнерадостный» производитель бюджетных авто. Сегодня компания видит себя в одном ряду с Toyota — символом качества — и Tesla, которая ассоциируется с инновациями.

Новая стратегия

«Мы называем нашу стратегию «двойное T» — «Toyota плюс Tesla», — сказал глава Chery на глобальной штаб-квартире Chery в городе Уху на востоке Китая.

Это означает производство автомобилей, объединяющих высокое качество для долгосрочного доверия клиентов и передовые технологии, привлекающие младших покупателей, пояснил он.

Chery вместе с конкурентами BYD и Geely являются частью волны китайских брендов, активно меняющих мировой автопром благодаря доступным и технологически продвинутым электромобилям. Автосалон в Китае, который в этом году проходит в Пекине, сейчас самый большой в мире.

В прошлом году Chery продала 2,8 миллиона автомобилей, что почти на 8% больше, чем годом ранее. В Испании компания производит автомобиль под брендом Ebro в партнерстве с местным предприятием на бывшем заводе Nissan в Барселоне.

«Сейчас все идет очень хорошо», — отметил Инь, добавив, что Chery хочет расширить производство в Барселоне и потенциально экспортировать авто на другие рынки.

В то же время он признал, что массовый экспорт автомобилей из одной страны в другие нежизнеспособен в долгосрочной перспективе. Поэтому компания планирует локализовать производство и активно ищет партнерство с европейскими автопроизводителями для совместного использования заводов.

«Мы можем делиться доходами, мы можем делиться моделями», — сказал он о возможных соглашениях.

Глобальный рост

Продажи Chery в мире резко выросли за последние годы — почти вчетверо с 2020 по 2025 год. В то же время компания все еще уступает китайскому конкуренту BYD, продавшему 4,6 млн авто в 2025 году и ставшему пятым автопроизводителем мира по объемам.

В 2023 году Chery запустила два международных бренда — Omoda и Jaecoo. В прошлом году их совместные продажи составили 380 тысяч авто, а компания ставит цель — 1 миллион продаж к 2027 году.

На недавно прошедшем бизнес-саммите в Уху приняли участие около 4 000 человек, включая международных дилеров и поставщиков.

Особенно хорошо продается SUV Jaecoo 7 — он даже стал самым популярным автомобилем в Великобритании в марте.

Бренды Chery в основном ориентированы на SUV: из 2,8 миллиона проданных авто 2,3 миллиона — это кроссоверы. Сейчас компания также разрабатывает более компактные модели, чтобы расширить линейку.

По словам Иня, это часть глобальной стратегии, ведь китайские покупатели традиционно предпочитают большие авто, в отличие от европейцев.

Прогноз для рынка: выживут только самые сильные

Как и другие китайские производители, Chery работает в условиях жесткой ценовой конкуренции на внутреннем рынке, где действует более 100 брендов. Однако руководитель компании считает, что в ближайшее время рынок ожидает неизбежная консолидация.

«За несколько лет выживут и останутся сильными только единицы. Этот процесс уже начинается», — сказал он.

Роман Мирончук
