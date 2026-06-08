Украинцам могут изменить правила оплаты мобильной связи: что предлагают операторы

В Украине обсуждается новый формат мобильной связи, за который абоненты будут платить только за фактически использованные услуги. Если изменения введут, они могут затронуть миллионы пользователей Киевстар, Vodafone и lifecell, пишет издание Эксперт.

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Что изменится для клиентов

Речь идет о модели тарификации без фиксированной ежемесячной абонентской платы. В таком случае пользователи будут оплачивать только вызовы, SMS и мобильный интернет, которыми реально воспользовались.

Сейчас большинство тарифов украинских операторов построено на ежемесячной подписке. Новая система может быть интересна прежде всего для людей, которые редко пользуются мобильной связью и не хотят платить за неиспользованные минуты или гигабайты.

Подобные prepaid-тарифы уже работают в ряде европейских стран. При этом абоненты сохраняют доступ в сети 4G и 5G без обязательной месячной подписки.

По информации источников рынка, ни один из трех крупнейших мобильных операторов пока официально не подтвердил подготовку таких тарифов. В то же время, эксперты обращают внимание на последние шаги компаний в борьбе за клиентов.

В частности, Vodafone в мае 2026 года представил тариф за 175 гривен в месяц, ставший одним из самых доступных в его линейке. Киевстар обновил популярные пакеты услуг, увеличив трафик и количество минут без повышения стоимости.

lifecell продолжает активно работать с абонентами, переходящими в сеть через услугу переноса номера. В мае 2026 года оператор сообщил о привлечении миллионного пользователя через систему MNP.

Эксперты предполагают, что именно lifecell может одним из первых предложить новый формат обслуживания, если регулятор разрешит запуск таких тарифных моделей.

Экономия средств

Для абонентов изменения могут означать экономию средств. Сейчас минимальные тарифы операторов колеблются от 70 до 175 гривен в месяц. При новой модели люди, мало пользующиеся мобильной связью, потенциально смогут тратить значительно меньше.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что операторы могут компенсировать отказ от абонплаты повышением стоимости отдельных услуг, в частности, минут разговоров или мобильного интернета.

Также на рынок продолжают влиять военные условия, расходы на резервное питание и восстановление инфраструктуры. Поэтому даже при новых правилах общий уровень доходов операторов вряд ли существенно снизится.

Пока конкретных решений по внедрению новой модели нет. Обсуждения продолжаются на уровне профильных ассоциаций и регулятора, а возможные изменения, по предварительным оценкам, могут вступить в силу не раньше 2027 года.