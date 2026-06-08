Правительство увеличило сроки компенсаций за проживание ВПЛ и расширило жилищные программы

Правительство Украины расширило возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно использовать акт дистанционного обследования. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Также в Украине увеличили с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации заведениям — за размещение внутренне перемещенных лиц. Речь идет о людях, которые из-за войны потеряли документы.

В частности, система компенсаций станет более прозрачной. Как отметила Свириденко, в электронном кабинете Пенсионного фонда Украины можно будет видеть следующую информацию:

о назначении компенсации;

причины отказа;

расчет ее размера;

начислены выплаты.

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Также правительство приняло решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа. Определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.

Приоритет будет предоставляться семьям, которые:

эвакуировались из-за войны;

потеряли дом;

возвращаются в Украину из-за границы.

В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа.

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