Где на квартиру нужно работать дольше всего в Европе

Жителям чешской столицы придется отдавать весь свой заработок почти 16 лет, чтобы позволить себе приобрести среднюю новую квартиру. Прага официально добыла в борьбе сомнительное «золото» в европейском антирейтинге, оставив далеко позади значительно дороже немецкие и австрийские мегаполисы. Об этом говорится в данных международного аналитического исследования рынка недвижимости, пишет Сzechia-online.

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Сколько нужно денег на жилье

Для покупки нового жилья площадью 70 квадратных метров жителю Праги со средним доходом сегодня необходимо выложить 15,9 годовых окладов. За последний год этот показатель ухудшился еще на 0,4-летней зарплаты.

Жестокая математика: не есть, не пить, только собирать

Эти расчеты подразумевают абсолютный, почти фантастический сценарий: человек должен вообще не покупать еду, не платить за нынешнее арендуемое жилье, забыть какие-либо бытовые нужды и откладывать до копейки весь свой официальный доход.

Главная причина такого коллапса — колоссальный разрыв между рынком недвижимости и реальным состоянием граждан. За последние десять лет цены на новые квартиры в Праге взлетели почти на 180%, в то время как средние зарплаты смогли вырасти примерно на 80%.

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Второй город Чехии — Брно — формально не включали в общий европейский список, однако его внутренняя статистика оказалась не менее шокирующей. Жителю Брно на аналогичную квартиру площадью 70 квадратов придется копить деньги долгих 13 лет. Фактически, моравская столица оказалась на одной строчке с Братиславой.

Такая критическая ситуация заставляет молодые семьи или годами сидеть в кабальных ипотеках, или вообще отказываться от идеи собственного уголка, усугубляя кризис на рынке долгосрочной аренды.

Рейтинг недоступности жилья в городах Европы

Правительственные аналитики и риэлторы фиксируют четкое финансовое деление европейских столиц. Итоговая таблица демонстрирует, сколько полных годовых окладов требует покупка новых 70 квадратных метров:

Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии

По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине.

В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что работающий в Чехии украинец откладывает 50% своего дохода.

Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год выходит накопить около 11 760 евро. Именно по этой цифре считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, то сроки накопления выглядят так: