Где на квартиру нужно работать дольше всего в Европе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2026, 9:04 Читати українською

Где на квартиру нужно работать дольше всего в Европе

Жителям чешской столицы придется отдавать весь свой заработок почти 16 лет, чтобы позволить себе приобрести среднюю новую квартиру. Прага официально добыла в борьбе сомнительное «золото» в европейском антирейтинге, оставив далеко позади значительно дороже немецкие и австрийские мегаполисы. Об этом говорится в данных международного аналитического исследования рынка недвижимости, пишет Сzechia-online.

Жителям чешской столицы придется отдавать весь свой заработок почти 16 лет, чтобы позволить себе приобрести среднюю новую квартиру.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько нужно денег на жилье

Для покупки нового жилья площадью 70 квадратных метров жителю Праги со средним доходом сегодня необходимо выложить 15,9 годовых окладов. За последний год этот показатель ухудшился еще на 0,4-летней зарплаты.

Жестокая математика: не есть, не пить, только собирать

Эти расчеты подразумевают абсолютный, почти фантастический сценарий: человек должен вообще не покупать еду, не платить за нынешнее арендуемое жилье, забыть какие-либо бытовые нужды и откладывать до копейки весь свой официальный доход.

Главная причина такого коллапса — колоссальный разрыв между рынком недвижимости и реальным состоянием граждан. За последние десять лет цены на новые квартиры в Праге взлетели почти на 180%, в то время как средние зарплаты смогли вырасти примерно на 80%.

Читайте также: Аренда дороже минималки: в каких столицах ЕС жилье стало роскошью

Второй город Чехии — Брно — формально не включали в общий европейский список, однако его внутренняя статистика оказалась не менее шокирующей. Жителю Брно на аналогичную квартиру площадью 70 квадратов придется копить деньги долгих 13 лет. Фактически, моравская столица оказалась на одной строчке с Братиславой.

Такая критическая ситуация заставляет молодые семьи или годами сидеть в кабальных ипотеках, или вообще отказываться от идеи собственного уголка, усугубляя кризис на рынке долгосрочной аренды.

Рейтинг недоступности жилья в городах Европы

Правительственные аналитики и риэлторы фиксируют четкое финансовое деление европейских столиц. Итоговая таблица демонстрирует, сколько полных годовых окладов требует покупка новых 70 квадратных метров:

Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Чехии

По состоянию на 2026 год средняя стоимость жилья в Чехии стала значительно дороже. Цены на жилье на 89% выше стоимости квартиры в Украине.

В 2026 году средняя заработная плата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1960 евро в месяц. Для расчетов можно предположить, что работающий в Чехии украинец откладывает 50% своего дохода.

Таким образом, ежемесячная сумма сбережений составляет около 980 евро, а за год выходит накопить около 11 760 евро. Именно по этой цифре считают, сколько времени понадобится для покупки квартиры без привлечения кредитов.

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, то сроки накопления выглядят так:

  • Прага — около 27 лет;
  • Карловы Вары — примерно 19 лет;
  • Брно — ориентировочно 18 лет;
  • Пльзень — около 14 лет;
  • Острава — примерно 8 лет.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+21
yurkomik
yurkomik
8 июня 2026, 9:30
#
В Україні це 10 років, якщо комусь цікаво для Львова чи Києва. Тобто рівень Варшави.
+
0
neverice
neverice
8 июня 2026, 10:02
#
Але є ньюанс — реальні середні доходи в Україні суттєво вищі за офіційні. А от в ЄС — офіційні середні доходи — це і є реальні доходи. Відповідно, реальний «середній» українець купить квартиру суттєво раніше за офіційного «середнього» українця.
+
0
JWT
JWT
8 июня 2026, 10:19
#
Але є ньюанс — реальні середні доходи в Україні суттєво нищі за офіційні. А от в ЄС — офіційні середні доходи — це і є реальні доходи. Відповідно, реальний «середній» українець купить квартиру суттєво пізніше за офіційного «середнього» українця.

Я виправив ваші помилки, не треба дякувати.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 10:28
#
Суттєво вищі в кого? перестань рахувати як середнього громадянина айтішників, депутатів, міністрів, всіх їх помічників та силовиків, от в тебе і буде вже що середні доходи гарні лише на папері, а в реалі всі нижче отримують.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 10:27
#
Варто додати, що в львові і києві треба довше збирати гроші, ніж у Варшаві, Берліні і Відні, але де україна, а де Польща, Германія і Австрія)) жах якийсь
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
8 июня 2026, 9:31
#
«… змушує молоді родини або роками сидіти в кабальних іпотеках, або взагалі
відмовлятися від ідеї власного куточка, посилюючи кризу на ринку довгострокової оренди.»

або переїздити до держав ЕС, де можна більше заробляти.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
8 июня 2026, 10:26
#
Пан наказав холопам жити бідно, не можна виїжджати за межі концтабору без спеціального аусвайса, бач шо захотів, жити він нормально хоче і заробляти, ага, «живи» в україні, за чиї податки депутати будуть собі яхти купувати, придумав оце
+
0
TattiReuven
TattiReuven
8 июня 2026, 11:02
#
Болгарии никогда в перечнях минфина нет. В Софии 3000€/м2 в среднем И цены растут. Но обычно все берут ипотеку 2−3% и потом выплачивают. Я думаю также и в остальных перечисленных странах
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 42 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами