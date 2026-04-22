Как Китай и Индия создают новую стратегию зеленой энергетики

Эта область чистой энергетики не пользуется популярностью на Западе, но стремительно развивается в Китае и Индии. Почему крупнейшие страны делают ставку на водородную энергетику и в чем ее особенности, рассказывает Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

На холмистых, продуваемых ветрами степях Чифэна в северной части китайской Внутренней Монголии возвышаются огромные белые ветряные турбины, словно стражи, охраняющие водородную промышленность, которую Пекин пытается отвоевать у угля.

Они являются частью проекта стоимостью 2 миллиарда долларов — крупнейшего в своем роде — который использует возобновляемую энергию для работы блоков электролизеров, необходимых для производства удобрений, судового топлива и низкоэмиссионного производства стали.

Индия разделяет амбиции Китая в отношении «зеленого водорода», но ее обязательства еще более конкретны и амбициозны. При поддержке субсидий на сумму около 2,1 миллиарда долларов Нью-Дели ставит цель достичь объема производства 5 миллионов метрических тонн «зеленого водорода» в год к 2030 году — это в пять раз больше нынешнего размера мирового рынка и примерно вдвое больше, чем, по оценкам аналитиков, будет производить Китай к тому времени.

Масштабные ставки двух самых густонаселенных стран мира совпадают с тем моментом, когда Запад незаметно отказался от своих амбициозных целей в области «зеленого» водорода, поставленных в начале этого десятилетия, после того как ограничения по стоимости оказались более серьезными, чем ожидалось.

Что объединяет Китай и Индию, несмотря на совершенно разные мотивы, так это сила и политическая воля, позволяющие искусственно создать рынок путем финансирования проектов, управления спросом и снижения затрат за счет масштаба.

Индия привлекает частный капитал, сочетая субсидии с гарантиями сбыта продукции от нефтеперерабатывающих заводов, заводов по производству удобрений и сталелитейных предприятий, что делает проекты привлекательными для инвестиций с самого начала.

Мотивацией является энергетическая безопасность. В Индии водород в подавляющем большинстве случаев получают из импортируемого природного газа, поставки которого пострадали от череды потрясений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке, в Украине и пандемией.

Для Китая, способного задействовать государственные гиганты или привлекать частные фирмы с помощью масштабных, плановых промышленных проектов, цель состоит в том, чтобы сохранить свое доминирование в водородной отрасли по мере перехода отрасли к более чистым источникам энергии.

В своем пятилетнем плане, объявленном в марте, Пекин включил экологически чистый водород в список перспективных отраслей наряду с квантовыми вычислениями, интерфейсами «мозг-компьютер» и робототехникой с поддержкой искусственного интеллекта — повышение статуса, которое свидетельствует о притоке большего объема капитала в эту отрасль.

Китай: скорость и масштаб

В прошлом году Китай инвестировал 3,7 миллиарда долларов в производство экологически чистого водорода, что более чем вдвое превышает показатели США, заявил глава водородного подразделения Rystad Energy Минь Хой Ле.

Согласно прогнозам компании Rystad, к 2031 году объемы переработки нефти в Китае достигнут примерно 2,6 миллиона тонн в год, что составит 26 миллиардов долларов инвестиций.

Значительная часть средств, выделенных в 2025 году, была направлена на проект Chifeng, которым управляет китайский производитель ветряных турбин Envision Energy. Цель проекта — продажа экологически чистого водорода и аммиака на рынки Азии, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, и в феврале были осуществлены первые поставки экологически чистого аммиака южнокорейской компании Lotte Fine Chemical.

«Если вернуться на год-два назад, Китай не был очень заметен в вопросе зеленого водорода, а затем, два года спустя, у него оказались почти все крупнейшие проекты в мире», — сказал руководитель направления водородных технологий в Международном энергетическом агентстве Хосе Бермудес.

В прошлом году Китай, вероятно, удвоил свои мощности по производству водорода на основе возобновляемых источников энергии до 250 000 тонн — более половины мирового объема, что превышает целевой показатель 2022 года по производству от 100 000 до 200 000 тонн в год к 2025 году, — заявил управляющий директор Agora Energy China Кевин Ту.

В регионе Внутренняя Монголия и других местах с сильными ветрами и ярким солнечным светом стоимость экологически чистого водорода может снизиться примерно до 2 долларов за килограмм, что почти сравнялось с ценой водорода, производимого на основе угля, сказал Ту. В среднем, производство экологически чистого водорода в Китае обходится примерно в 4 доллара за килограмм, добавил он.

Индия: борьба за себестоимость

В Индии удалось снизить цену на производство экологически чистого водорода до 279 рупий (около 3 долларов США) за килограмм, по сравнению с примерно 5 долларами США в 2023 году, когда правительство запустило Национальную миссию по производству экологически чистого водорода при министерстве чистой энергии.

Глава миссии Абхай Бакре сообщил агентству Reuters, что к 2032 году стоимость должна снизиться примерно до 2 долларов по мере совершенствования технологий, повышения эффективности процессов и увеличения производства компонентов внутри страны.

По его словам, проекты начнут поставлять «большие объемы» экологически чистого водорода уже в следующем году и будут «очень быстро наращивать масштабы», чтобы достичь целевого показателя в 5 миллионов тонн к 2030 году.

Нью-Дели стимулирует спрос с помощью государственных обратных аукционов, где продавцы пытаются снизить цены друг друга, чтобы получить долгосрочные контракты, фактически выявляя минимальную цену, которую могут предложить производители.

В прошлом месяце правительство заявило, что поставщики и компании по производству удобрений подписали соглашения о закупке 724 000 тонн экологически чистого аммиака, что может покрыть одну треть потребностей страны в водороде.

Для поддержания темпов роста потребуются «смелые, отраслевые внутренние инициативы в сочетании со стратегическим международным партнерством для раскрытия экспортного потенциала», — написали аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа в своем отчете.

«Благодаря одной из самых низких в мире себестоимостей производства возобновляемой энергии, Индия имеет все возможности для того, чтобы занять значительную долю экспортного рынка».